Kate Winslet: Za nič sa nehanbím

Na plátne dokáže byť nežná, zraniteľná a hrať s presvedčivou silou vášne. Pred novinármi si vraj servítku pred ústa nekladie a jej prejav je expresívny a priamy. Kate Winslet stavia na prirodzenosti, na dokonalosť neverí.

30. apr 2015 o 0:00 Erika Litváková

Pôvodný názov filmu A Little Chaos (2014) sa asi len ťažko dá výstižne preložiť do slovenčiny, a tak sa do našej distribúcie práve dostáva pod názvom v Kráľových záhradách.

Priliehavejšie by možno bolo ponechať v názve odkaz na hlavnú postavu, okolo ktorej sa dej tejto historickej kostýmovej prehliadky odvíja. V Česku sa premieta ako Kráľova záhradníčka, v Nemecku ako Záhradníčka z Versailles.

Novinármi obletovaná britská herečka Kate Winslet hrá vo filme emancipovanú a nekonvenčnú vdovu, záhradníčku Sabine De Barra, ktorú kráľ prizve do Versailles a poverí ju neľahkou úlohou – navrhnúť k novému zámku barokový park so spievajúcou fontánkou. Svojou nádherou má prekonať čokoľvek pozemské.



Ako záhradníčka Sabine De Barra V kráľových záhradách (2014)

Šťastná mama herečka

Skutočného kráľovského honoru sa Kate Elisabeth Winsletovej dostalo už pred tromi rokmi. Z rúk kráľovnej Alžbety II. si vtedy prevzala nižší Rad britského impéria CBE.

Pri tej príležitosti jej kráľovná položila otázku, ako veľmi ju baví herectvo a Kate odpovedala: „Mám ho rada, ale nie tak, ako úlohu byť matkou.“ Vzápätí sa obe zhodli na tom, že materstvo je ten najlepší džob na svete.

Kým niektoré herecké hviezdy si na materstvo pre vyťaženosť a obavy zo straty kariéry ani netrúfnu a iné zariskujú, že zídu z mysle režisérom a s filmovačkami na nejaký čas pauzujú, Kate sa darí šťastne napĺňať a prežívať oboje.

Už viackrát sa vyjadrila, že chce byť svojim trom deťom dobrou mamou a skutočne šťastná by bez svojho povolania nebola. Aj keď, samozrejme, uvažovala vraj aj o tom, že by sa nejaký čas venovala výlučne výchove detí.

Keď dokončila filmovanie Kráľových záhrad, bola práve v treťom mesiaci tehotenstva a ani sa celkom nestihla uvoľniť zo zovretia šnurovačiek a korzetov, už stvárala nebezpečné kúsky v akčnom sci-fi Neila Burgera Divergencia (2014).

Režisér z nej bol taký nervózny, že keď sa už nedalo ďalej skrývať rastúce bruško, na náročné scény napriek jej protestom prizval kaskadérku. Tretí syn je medzičasom šťastne na svete a dostal nezvyčajné meno Bear Blaze.

Voľne by sa dalo preložiť ako „ten, ktorý prináša požiar“ a má byť pripomienkou šťastia v nešťastí, ktoré jeho rodičia zažili pri zoznámení sa počas požiaru v ostrovnej vile, kde obaja dovolenkovali.