Tip na štvrtok: Ako čítala rota vojakov, keď mala len jednu knihu

Vydavateľ Kali Bagala dostal ďalší nápad. Prichystajte sa na módu slovenských dizajnérov alebo diskutujte so SME o školstve.

30. apr 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková

Čítajte v štafete, vyhráte!

Kníhkupectvo K. K. Bagalu, Bratislava, 1. máj o 18.00

Horní Planá, prdel zakopaná, hovorí sa, aj sa píše. Len niekoľko kilometrov od mestečka v šumavských polomoch slúžil ako člen Pomocných technických práporov v roku 1955 Kornel Földvári. V jednej zo svojich posledných poviedok z knihy ...až pod čiernu zem spomína, ako tam, pánu bohu za chrbtom, bez akejkoľvek možnosti zábavy, vojensky vystrihaní mladíci takmer prepadli čistému zúfalstvu, nebyť jedného brožovaného románu.

Priniesol ho so sebou jeden z vojakov a zachránil tak psychické zdravie celej roty. Chlapci knihu rozobrali na dvojlisty, aby si mohli všetci naraz čítať, posadali si do kruhu, podávali si stránky vzrušujúceho príbehu a tak mohli aspoň chvíľu nemyslieť na to, v čom žili. Ktovie, či sa niečo takéto dá zažiť aj v ére počítačov, povzdychol si v poviedke sám Kornel Földvári.

Jeho vydavateľ Koloman Kertész Bagala chce dokázať, že sa to dá. Program vo svojom bratislavskom kníhkupectve zasvätil tentoraz podobnej štafete, čím štartuje nový projekt komunikácie s čitateľmi. Po tom, ako v apríli čítali vo výklade jeho kníhkupectva na Laurinskej ulici, môžu prísť tentoraz na nočné štafetové čítanie. Každý piatok v máji sa budú čítať rukopisy budúcich, ešte nevydaných kníh a účastníci sa môžu s vydavateľom podeliť o svoj názor.

Na 1. mája, sa budú čítať všetky príspevky do zborníka Poviedka 2014, o týždeň to bude rukopis Máriusa Kopcsaya Asvabaždenie, ďalšie piatky budú patriť rukopisom Ballu, Agdu Bavi Paina a Zusky Kepplovej. Samozrejme, nezabudnite si čelovku.

Fashion Marš

KC Dunaj 18.00

„Mám špeciálny vizuálny kód na odevné haraburdy. Páčia sa mi napríklad veci od Lenky Sršňovej, inšpiruje ľudí mať odvahu a nebáť sa farebnosti, má zmysel pre podčiarknutie ich osobnosti,“ povedala kedysi v rozhovore speváčka Katarzia. Stále platí, že rada nosí módne kreácie na javisku i mimo neho, často práve od spomínanej módnej návrhárky.

Zajtra, na 1. mája, ich predvedie aj naživo v uliciach Bratislavy. Zaplaví nás móda slovenských dizajnérov, ktorí v rámci 3. ročníka Fashion Marš predstavia verejnosti na uliciach svoje kolekcie. Pomôžu im v tom modelky a tanečníci – svojím pochodom Starým Mestom chcú módu zbaviť nálepky nedostupnosti a elitárstva a umožniť obyčajným ľuďom bezprostredný kontakt s ňou.

Okrem Lenky Sršňovej predstavia svoje kolekcie Marcel Holubec, Boris Hanečka, Ľubica Poncik, Michaela Ľuptáková a Annamária Kiss Kósa. Pochod podporí viacero ďalších známych osobností, napríklad herečky Lucia Siposová, Kristína Tóthová, Judit Bárdos či Eva Sakálová. Mestom bude pochodovať tridsať modeliek a modelov a šesť tanečníkov na čele s trubadúrom Ludwigom Baginom.

Hudobne sprevádza kapela Pelikán, o choreografiu sa postarala Stanka Vlčeková. Fashion Marš štartuje o 18. hodine v KC Dunaj.

SME Naživo

ŽIVÝ PRENOS / SME.SK Bratislava, 18.00

Prečo slovenské školstvo aj dnes vyučuje podľa modelu, ktorý vznikol za Márie Terézie? Prvý z plánovanej série diskusných večerov denníka SME sa pokúsi pomenovať hlavné prekážky, ktoré zastavujú technologický pokrok na slovenských školách.

Debata sa začína štvrtok o 18.00 v bratislavských priestoroch The Spot a sledovať ju budete môcť v priamom prenose na webe SME.sk. Na diskusii sa zúčastnia vedec Peter Celec, vydavateľ časopisu Dobrá škola Vladimír Burjan a Matej Sapák z mimovládnej organizácie Leaf. Diváci budú môcť počas diskusie prispieť komentárom alebo otázkami cez webovú stránku.