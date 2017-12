Bodyguardi, pripravte sa, ide spisovateľ

Prezentáciu knihy Michela Houellebecqa Podrobenie sprevádzali v Španielsku netradičné opatrenia.

29. apr 2015 o 22:08 Kristína Kúdelová

Prezentáciu knihy Michela Houellebecqa Podrobenie sprevádzali v Španielsku netradičné opatrenia.

MADRID. Španielski novinári vedeli, že do Barcelony sa chystá Michel Houellebecq a že bude mať tlačovú konferenciu. Až do poslednej chvíle však nevedeli, kde to presne bude. Francúzsky spisovateľ pricestoval v sprievode dvoch bodyguardoov a to nebolo jediné bezpečnostné opatrenie, ktoré bolo potrebné na prezentáciu španielskeho prekladu jeho novej knihy Soumission (Podrobenie).

Vo Francúzsku vyšla v deň, keď teroristi zaútočili na týždenník Charlie Hebdo a Houellebcque okamžite opustil Paríž. Pretože jeho kniha je príbehom o tom, že v roku 2022 bude francúzskym prezidentom moslim.

V Barcelone zas vystihol dni, keď sa v Španielsku veľa diskutuje o tom, či nosenie zahaľujúcich šatiek je prejavom slobodnej vôle žien, alebo naopak, prejavom diktatúry.

Španielskym novinárom povedal, že si pred písaním dobre preštudoval Korán. „Nechcel som hovoriť o islame,“ cituje ho El Mundo. „Moja kniha je politickou fikciou, pretože niektorí ľudia islam zneužívajú na politickú moc. Je problém, ak tí, čo ho interpretujú, majú náboženskú moc a správajú sa násilne.

Raz už francúzskeho spisovateľa uniesli. Zatiaľ len vo filme. Tu je ukážka.