Zomrel spoluzakladateľ skupiny Cutting Crew - gitarista Kevin MacMichael

8. jan 2003 o 19:00 © TASR 2003

Toronto 8. januára (TASR) - Kevin MacMichael, spoluzakladateľ rockovej formácie Cutting Crew, zomrel na Silvestra v nemocnici v kanadskom Halifaxe na následky nádorového ochorenia pľúc. O úmrtí 51-ročného gitaristu dnes informovali médiá zámorskej krajiny.

Skupina Cutting Crew vznikla na Britských ostrovoch v roku 1985 zásluhou speváka Nicka Van Eedeho, aby už o dva roky neskôr figurovala vďaka megahitu (I Just) Died in Your Arms nielen na čele hitparád, ale aj medzi kandidátmi na prestížnu Grammy Award v kategórii nováčik roka.

Kevin MacMichael spolupracoval aj s inými hudobníkmi, napríklad so slávnym spevákom skupiny Led Zeppelin Robertom Plantom na jeho comebackovom albume Fate of Nations (1992).