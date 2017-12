Ďalší film, ktorý sa pýta, či útek do prírody pomôže

Najprv Divočina, teraz Proti prírode. Oba filmy hľadajú riešenie životnej krízy v úteku do divočiny.

Nevieme, čo so sebou a v zúfalstve hľadáme východisko v úteku. V úteku do divočiny. Do kín prichádza ďalší film, ktorý tvrdí, že príroda prečistí hlavu a utriedi myšlienky. A tiež ukáže, kým sme, keď sa nik nedíva.

Nie raz sa človek útekom do divočiny snažil vyriešiť svoju životnú situáciu. A nie raz túto snahu preniesli filmári na plátno. Od marca sa premieta v našich kinách americká dráma Divočina, teraz sa k nej pridala nórska tragikomédia Proti prírode.

Nie je síce autobiografická tak ako Divočina, ktorá opisuje príbeh americkej spisovateľky Cheryl Strayedovej, ale stotožniť sa s ňou dokážete rovnako.

Cheryl Strayedová po smrti matky prepadla drogám, rozpadlo sa jej manželstvo a vo chvíli, keď nadobudla pocit, že nemá čo stratiť, rozhodla sa vydať na cestu. Sama, bez akýchkoľvek skúseností, len s batohom plným zbytočne ťažkých vecí.

Vybrala si Pacific Crest Trail, jednu z najslávnejších a najťažších turistických trás Ameriky. Lemuje východné pobrežie, začína sa pri mexických hraniciach, končí sa pri kanadských a celú ju ročne prejde len niekoľko stoviek turistov.

Cheryl dúfala, že keď zvládne svojich vytýčených 1800 kilometrov cez neprístupné hory a vyschnuté púšte, nájde nový zmysel života. Nebezpečnú cestu prežila, prežila samotu i strach z divých zvierat a náhodných turistov a krátko po návrate do civilizácie dokonca stretla budúceho manžela.

Neskôr svoje zážitky opísala v knihe Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail, z ktorej sa stal bestseller, a v roku 2014 aj predloha k snímke Divočina. Tisíce žien motivovala k tomu, aby sa odhodlali k ráznym životným rozhodnutiam, mnohé sa dokonca vydali po jej stopách.

Beh nórskou krajinou

Hlavným hrdinom filmu Proti prírode je muž, tridsiatnik Martin, ktorý sa na rozdiel od Cheryl nemôže na nič sťažovať. Má ženu, dieťa, prácu i priateľov. Napriek tomu sa necíti dobre.

Je to pocit prázdna, odcudzenie, alebo usporiadaný malomeštiacky život, čo ho ubíja? Vyberie sa na víkendovú túru do hôr a dá voľný priebeh svojim myšlienkam.

„Ak svoj život nezmením, už to navždy ostane takto,“ rozmýšľa. „Odišiel som do hôr. Zaspal som na gauči… Nie, nemusím nikomu nič vysvetľovať.“ Dobre sa zabav a pozdrav odo mňa všetkých, vyťuká nakoniec do mobilu.

Sledujeme, ako dlhé hodiny kráča divokou nórskou krajinou a ponárame sa do nekonečného sledu jeho necenzurovaných myšlienok. „Chcem tu ostať a už sa nikdy nevrátiť.“ „Ako môže byť niekto synom, otcom a manželom zároveň?“ „Chcem zmeniť svoj život, toto je moja šanca.“