Zomrel spevák Ben E. King, známy piesňou Stand By Me

King bol vedúcim spevákom skupiny Drifters a tiež spoluautorom piesne There Goes My Baby.

1. máj 2015 o 17:20 TASR

NEW YORK. Americký soulový spevák Ben E. King, ktorého preslávili piesne ako Stand By Me, There Goes My Baby či Spanish Harlem, vo štvrtok zomrel. Mal 76 rokov. Oznámil to dnes jeho hovorca Phil Brown, informovala tlačová agentúra AP.

V jeho podaní mala skupina sériu hitov ako Save the Last Dance for Me či This Magic Moment, kým sa v zlom rozišli.

Balada Spanish Harlem z roku 1961 bola Kingovým prvým samostatným úspechom. Pieseň Stand By Me, ktorej autormi boli Jerry Leiber a Mike Stoller, vybrala Asociácia amerického nahrávacieho priemyslu za jednu z Piesní storočia.