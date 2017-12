Nina Simone bola fenomén. Ožije vo filme

Pozrite si najnovšie ukážky z pripravovaných filmov.

1. máj 2015 o 19:10 Dávid Tvrdoň

Čo sa stalo, slečna Simone?

Online služba Netflix už dlho nie je len platformou pre neobmedzené pozeranie seriálov a filmov. Čoraz viac sa angažuje aj pri ich tvorbe. Cez leto prinesie dokumentárny film o speváčke Nine Simone.

V Dokumente Čo sa stalo, slečna Simone? (What Happened, Miss Simone?) uvidíme predtým neodvysielané zábery z jej života. Veľký priestor dostane aj výpoveď dcéry Lisy Simone Kelly. Podľa ukážky vidíme, že režisérka Liz Garbus sa snaží podať celkový obraz o Nine, nielen ako speváčke, ale aj aktivistke.

video //www.youtube.com/embed/moOQXZxriKY

Útok na Titán

Pred sto rokmi sa na Zemi objavili titáni a chceli vyhladiť ľudstvo. Tí, čo prežili postavili obrovské hradby, cez ktoré sa žiaden titán nemal dostať. Ale bez akcie by nebol film, a tak sa stalo, že hradby nevydržali.

Film Útok na Titán (Attack on Titan) stavia na úspechu japonského manga komiksu. V roku 2013 odvysielali v japonskej televízii animovaný seriál. Zdá sa, že pre veľký úspech príde v lete do kín vo filmovej podobe. A fanúšikovia uvidia rovno dva filmy.

video //www.youtube.com/embed/yWXJ-jqg3is

Lego dokument

Pred dvomi rokmi zverejnila firma Lego animovaný film k svojmu 80. výročiu, ktorý rozprával príbeh jej založenia. Minulý rok sme v kinách videli Lego príbeh a cez leto sa do kín dostane celovečerný dokument (Beyond the Brick: A Lego Brickumentary).

video //www.youtube.com/embed/hu7FLxLHT3s

Posledný lovec čarodejníc

Režisér Breck Eisner (Sahara) chystá na jeseň tohto roku nový film. Pôjde o akčný film Posledný lovec čarodejníc (The Last Witch Hunter). Legendárny lovec čarodejníc (Vin Diesel) vykonáva svoje povolanie už storočia. Najväčšia výzva ho čaká až v modernom New Yorku. Vo filme sa objaví aj niekoľko zaujímavých hercov, ale či filmu pomôžu je otázne.

video //www.youtube.com/embed/sQaYwtJTIhk

Legenda

V pripravovanom filme Legenda (Legend) úspešného režiséra Briana Helgelanda (L. A. - Utajené skutočnosti, Tajomná rieka, Zelená míľa) hrá Tom Hardy identické dvojčatá, gangstrov Ronalda a Reginalda Krayovových, ktorí terorizovali Londýn v šesťdesiatych rokoch.

video //www.youtube.com/embed/bzkTbO78L5k

Iracionálny muž

Nemôže prejsť filmový rok bez toho, aby Woody Allen nenatočil nový film. Iracionálny muž (Irrational Man) zobrazuje príbeh vysokoškolského učiteľa, ktorý sa zaľúbi do jednej zo svojich študentiek. V hlavných úlohách sa predstavia Emma Stone a Joaquin Phoenix.