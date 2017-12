Na návšteve: Vladimír Repčík a Saskia Repčíková

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili? Tak toto si náhodou pamätám veľmi presne. Bolo to zopár týždňov pred zápisom do prvého ročníka na Filozofickú fakultu UK. V tom čase sa organizovali brigády, na ktoré sme pod hrozbou vylúčenia zo školy museli ísť...

9. jan 2003 o 16:30 Barbora Laucká/ Foto: Desana Dudášová

Vladimír Repčík

generálny riaditeľ TV Markíza

manžel Saskie Repčíkovej

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Tak toto si náhodou pamätám veľmi presne. Bolo to zopár týždňov pred zápisom do prvého ročníka na Filozofickú fakultu UK. V tom čase sa organizovali brigády, na ktoré sme pod hrozbou vylúčenia zo školy museli ísť, paradoxne ešte pred začiatkom štúdia. Bolo to na JRD v Bobrovci, kde moja budúca manželka príliš nápadne vyčnievala zo štandardu radových brigádničiek.

Dátum svadby?

Piaty júl 1986. Neskôr náš svadobný deň vyhlásili za štátny sviatok a na našu počesť dali celej krajine deň pracovného pokoja.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Veľmi demokratická. Rodina systematicky rozhadzuje veci po dome a pani Lonková ich chodí každý týždeň upratovať.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Bývame v Starom meste v podkrovnom byte s výhľadom na všetky svetové strany. Vzhľadom na to, že sme to spolu vydržali už sedemnásť rokov, býva sa nám spolu pravdepodobne dobre. Dokonca prednedávnom pribudol do našej rodiny pes, ktorý je podľa našich prvých postrehov s bývaním tiež nadmieru spokojný.

Kde trávite voľný čas?

Kdekoľvek, kde sa len dá. Väčšinou sa však musím prispôsobiť želaniam a záujmom svojich dvoch dcér, takže ho trávim na koňoch v Devíne, na Kolibe, v Hurbanovej Vsi, v Hornej Strede pri Piešťanoch, v Borinke pri ohníku, v Záhorskej Bystrici na klzisku, na plavárni v Neusiedl am See, v Amazone - obchode s potrebami pre zvieratá v Auparku, v Bully Pete na Šancovej, v Bibiane, v hračkárstve Dráčik na Poštovej, ale aj v Opere a balete SND a na desiatkach predstavení muzikálu Bambi v Istropolise.

Kde ho trávi podľa vás vaša manželka?

Väčšinou na tých istých destináciách. A keď má dámsku jazdu, tak ju trávi na nemčine so svojou učiteľkou.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Jednoznačne vlastná domácnosť, ktorá je úžasná. Doteraz v nej nezaviedli jedálny lístok, ceny sú relatívne stabilné, čašníci trochu pomalí, ale porcie neobmedzené.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Peniaze nemíňam rád. Je oveľa príjemnejšie ich zarábať.

A vaša manželka?

Znie to síce kuriózne, ale ešte stále na knihy, tony časopisov vo všetkých svetových jazykoch a kompenzuje to hodinkami a slnečnými okuliarmi.

Na ktorý výlet s manželkou najradšej spomínate?

Vždy na ten posledný, lebo načo už by sme spomínali na tie predchádzajúce.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Skutočne naposledy to bolo po rodičovskom združení našej dcéry, kde podľa slov miestnych učiteliek dopadla veľmi dobre, zo skutočne veselých Vianoc, v ktorých opäť hlavnú rolu zohrali naše dve dcéry a tentoraz aj pes.

Počuli ste o svojej manželke nejakú klebetu a čo vy na to?

Je to pozoruhodné, ale o svojej žene som v živote nijakú klebetu nepočul, takže ani neviem, ako by som mal správne zareagovať. Ale určite by som toho, kto by sa opovážil, zastrelil a mŕtvolu zakopal na neznámom mieste.

Vladimír Repčík po skončení štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracoval v Slovenskej televízii ako dramaturg, šéfredaktor a zástupca intendanta programu. V televízii Markíza pracuje od roku 1995 najskôr ako vedúci oddelenia akvizícií, moderátor Televíznych novín a v súčasnosti ako jej generálny riaditeľ.

Saskia Repčíková

redaktorka, manažérka

manželka Vladimíra Repčíka

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Sme klasická študentská láska typu „blesk z čistého neba". Chodili sme spolu od prvého dňa vysokoškolského štúdia. A ja dodnes neviem, kedy sme sa vlastne učili na skúšky.

Dátum svadby?

To si pamätám presne, ten deň sa totiž stal štátnym sviatkom - Dňom svätého Cyrila a Metoda. Bolo to pred sedemnástimi rokmi a brali sme sa preto, lebo Vladova jediná možnosť, ako dostať aspoň krátku dovolenku z vojenskej prezenčnej služby, bola oženiť sa. Tak prečo by som to pre vojačika neurobila?

Aká je deľba práce v domácnosti?

Normálna. Bude to znieť pozoruhodne, ale Vlado je odborník na drobné domáce opravy, údržbu elektroniky, predlžovanie rôznych elektrických káblov a montáž nábytku. Ja sa snažím dorovnať krok špičkovým umývaním riadu, umeleckým prednesom rozprávok na dobrú noc, dozeraním na domáce úlohy a ďalšími asi štyristodeväťdesiatimi domácimi prácami.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Prežili sme spolu všelijaké bývanie - v požičanej predmestskej garsónke, potom v maličkom bytíku až po vlastný byt v dlhé roky prebudovávanom podkroví. Každá spoločne pridaná tehla a vymenené okno posilnili náš pocit, že spolu môžeme všade bývať dobre.

Kde trávite voľný čas?

Hocikde, kde sa majú dobre naše deti a náš pes. Na jazdiarni s koníkmi, na prechádzke po korze, na lyžovačke v Nízkych Tatrách, na klzisku a v záhrade starých rodičov. Ak má niekto nejaký ďalší dobrý tip, kde sa dá tráviť voľný čas s deťmi a čiperným psom, sem s ním.

Kde ho trávi podľa vás váš manžel?

Pokiaľ viem, tak tam, kde my s dcérami. Má ešte voľný čas, ktorý trávi bicyklovaním, plávaním a tenisom, ale tam ho nestačíme dobehnúť, tak ho necháme, nech si športuje.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Reštaurácií máme obaja dosť počas pracovného týždňa, takže tá najlepšia káva aj jedlo sa podávajú u nás doma. A vedia to aj naši priatelia.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Na tých, ktorých mám najradšej.

A váš manžel?

Na míňanie peňazí sme u nás určené my s dcérami. Manžel má radšej ich nadobúdanie.

Na ktorý výlet s manželom najradšej spomínate?

S mojím mužom sa výborne cestuje, je totiž rodený svetobežník a všade na svete sa rýchlo adaptuje. Najradšej však spomínam na spoločný týždeň na francúzskom pobreží. Zistili sme, že sme obaja presne nastavení na tamojší štýl, more, vzduch, architektúru, kuchyňu i správanie. Teraz ešte vybudovať to tu na Slovensku.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Posledné týždne nám priniesli mnoho potešenia z úspechu našej staršej dcéry v náročnej škole, z baletného nadania mladšej dcéry, z toho, že z nášho šteniatka rastie vychovaná psia slečna, z hodnotenia mojej aj Vladovej práce, z nesporného medzinárodného úspechu celej našej krajiny.

Počuli ste o svojom manželovi nejakú klebetu a čo vy na to?

Tá posledná je, že odchádza z Markízy do diplomacie. Nateraz to nie je pravda, ale - nikdy nehovor nikdy...

Saskia Repčíková pracovala ako redaktorka a vedúca tvorivej skupiny vzdelávacích programov v Slovenskej televízii. Od roku 1993 sa venuje public relations, najprv ako PR manažérka spoločnosti ERGO, neskôr ako PR konzultant. Od roku 1997 pracuje ako kreatívna riaditeľka komunikačnej agentúry MEDIAL PR. S manželom Vladimírom Repčíkom majú dve dcéry- Dominiku (12) a Paulínku (4). K rodine patrí i Gina - polročná fenka bišónika.