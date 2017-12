Tip na pondelok: Takáto hudobná hviezda vyrástla na Slovensku

Gitarista, ktorý nahrával s Quincym Jonesom si zahrá so saxofonistom Radom Tariškom. A uvidíte tiež, ako vyzerá súboj kapiel - o koncertné pódium.

4. máj 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, kk, mh

Andreas Varady Trio

Koncert, Nu spirit Club, Bratislava, 21.00

Ako veľký hokejový fanúšik prežíva Andreas Varady v týchto dňoch veľké vzrušenie aj mimo hudobnej scény. Osemnásťročný gitarista sa narodil v rómsko-maďarskej rodine, je rodákom z južného Slovenska. Hoci od deviatich rokov žije v Írsku, slovenským hokejistom drukuje, kdekoľvek práve sám vystupuje. Zajtra príde hrať a povzbudzovať do Bratislavy.

Mladučký džezmen vlani vydal album pod prestížnou značkou Verve Records a vzápätí ho nominovali na britskú hudobnú cenu MOBO v kategórii Najlepší džezový interpret.

Andreas sa začal učiť hrať na gitare pod dozorom svojho otca, keď mal štyri roky. Neskôr sa rodina presťahovala do Írska, kde ako deväťročný hrával na ulici. „Začať na ulici je dobrá škola, zistíte veľa dôležitých vecí a môžete spoznať veľa dôležitých ľudí, ktorí vás privedú k ešte dôležitejším ľuďom,“ povedal Andreas vlani v rozhovore pre SME. Postupne začal koncertovať na rôznych európskych džezových festivaloch a nadviazal spoluprácu z viacerými hudobníkmi ako Martinom Taylorom, Tommym Emmanuelom, Louisom Stewartom.

Veľkým zlomom v jeho kariére bol rok 2012, keď dostal pozvanie na medzinárodný džezový festival v Montreaux. Pôvodne tam chcel hrať len s vlastným triom, ale šéf festivalu poslal video legendárnemu hudobníkovi, skladateľovi a producentovi Quincymu Jonesovi a ten usúdil, že sa budú hodiť do jeho projektu, v ktorom dáva priestor pre talenty z celého sveta. Zahrali si spolu potom ešte párkrát v Amerike a výsledkom je, že už dva roky je Quincy manažérom Andreas Varady Trio. „Bol to fantastický pocit, taká ponuka vás hneď posunie niekam inam, otvorí celkom nové príležitosti,“ hovorí Andreas. Jednou z najvýznamnejších bola napríklad možnosť koncertovať so známym džezovým hudobníkom Georgeom Bensonom.

Mladý hudobník je rozlietaný po celom svete, zachytiť ho nie je vôbec jednoduché, no párkrát sa ho už podarilo stiahnuť aj na Slovensko. Zajtra večer vystúpi s otcom Bandim a bratom Adrianom v bratislavskom Nu Spirit Clube. Spolu s triom si zahrá aj saxofonista Radovan Tariška, ako si to naposledy hudobní kolegovia v decembri minulého roka na jam session po odovzdávaní cien Krištáľové krídlo sľúbili.

Osadné

Dvojka 22.00

"Tadiaľto sem-tam prejde už iba krava. Ani tá nie, len nejaký vôl," hovorí karikaturista a rusínsky aktivista Fedor Vico o Osadnom. V dedine na východe Slovenska v posledných rokoch prudko klesala pôrodnosť, výrazná bola len úmrtnosť. Miestny starosta aj pravoslávny kňaz rozmýšľajú, čo urobiť, aby ich obec bola atraktívnym miestom na život. Prídu k nim ešte niekedy nejakí turisti, založia si tu mladí rodiny, budú sa mať kde deti hrať? Fedor Fico im v tom pomáha, lebo on mal vždy nejaké nápady - a aj kontakty, napríklad v Bruseli.

video //www.youtube.com/embed/x33xgjsnme4

Režisér Marko Škop o ich plánoch vedel, ich cestu do Bruselu zaznamenal a popri tom rozvíjal úvahy o tom, ako je obrovská medzinárodná inštitúcia, preplnená úradníkmi a všemožnými dokumentmi, pripravená zareagovať na konkrétnu žiadosť o pomoc.

Jednou trefou na Sziget

KONCERT / KC Dunaj 19.00

Maďarský hudobný festival Sziget vyhlásil súťaž pre české a slovenské kapely o koncert v rovnaký deň ako na podujatí vystúpi Robbie Williams alebo Florence and the machine. Tá mala tri kolá – v prvom vyberala najlepších odborná porota, v druhom hlasovali poslucháči rádií a tretie kolo sa odohráva počas koncertného súboja – o víťazovi rozhodnú návštevníci.

Do finále sa prebojovala len jedna slovenská kapela Fresh Out of the bus z Nitry, ktorá vo februári vydala debutový album a získava nadšené ohlasy na svoje koncertné vystúpenia. Na prvom z koncertov v bratislavskom KC Dunaj budú čeliť konkurencii českých Vees a Ghost of you.