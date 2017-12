Dubasová s Bílou sa smiali na spoločnej fotografii spred 15 rokov

Bratislava 9. januára (TASR) - Po dlhšom čase sa nedávno opäť stretli staré kamarátky - speváčky Beáta Dubasová a Lucie Bílá.

Obe krehké čiernovlásky sa poznajú ešte z 80. rokov. "Vtedy sme sa samozrejme častejšie stretávali na rôznych akciách. Neskôr sme skoro v rovnakom februárovom termíne aj porodili. Jej Filipko je však o rok starší ako môj Adam," spomína Dubasová s tým, že v roku 1994 prišla Lucka už v požehnanom stave na krst jej Modrého albumu. "Asi som ju chytala za bruško viac ako bolo treba, lebo sa hovorí, že sa to prenesie," hovorí s úsmevom speváčka.

Pri ich nedávnom stretnutí sa Dubasová s Bílou schuti zasmiali na fotografii, ktorú Beáta našla, keď sa "prehrabávala" v starých veciach. "Fotografia má asi 15 rokov. Sme tam v pódiových kostýmoch, obe sme vtedy boli začínajúce speváčky. Tak mi napadlo, že jej ju dám," smeje sa nad tým, ako v tom čase vyzerali. Lucku si podľa jej slov veľmi váži, pretože je fantastická speváčka a vraj absolútna špička. "Veľmi jej držím palce v novom vzťahu, lebo vyzerá byť šťastná. Je z nej cítiť, že je v pohode. Najdôležitejšie je, aby rodina fungovala tak, ako má," úprimne praje svojej kolegyni a kamarátke.

Beáta Dubasová pripravuje nový album, ktorý by sa mal na pultoch objaviť už v priebehu tohto roka. "Trochu sa mi to natiahlo, lebo som mala nejaké zdravotné problémy, ale už je to v poriadku, takže sa schuti pustím do práce," hovorí s tým, že spievať neprestala, pretože ju často pozývajú na rôzne firemné večierky a iné kultúrne akcie.