Jo Nesbø k nám už príde. Presvedčilo ho veľké číslo

Do Bratislavy pricestuje autor populárnych detektívok, symbol severského úspechu

4. máj 2015 o 17:21 Kristína Kúdelová

Nórsko má obyvateľov ako Slovensko, no v literatúre je európskou veľmocou. Jo Nesbo môže na besede so slovenskými čitateľmi vysvetliť, prečo je to tak.

To nie je žiadny umelecký program. Jo Nesbo fantazíroval o svete zločinu, už keď začal chodiť do školy a bolo treba písať slohové práce. Temné veci videl všade okolo seba, niečo podozrivé zazrie vždy, keď aj prichádza do Osla a vystupuje z vlaku.

Teraz mu môže kúsok inšpirácie poskytnúť aj Slovensko, Nesbo pricestuje do Bratislavy. Do krajiny, kde sa z jeho kníh predalo dvestotisíc kusov, pretože jeho nekomformný detektív Harry Hole si tu získal viac fanúšikov ako mnohí iní literárni hrdinovia dokopy.

Ak teda nepočítame Harryho Pottera, ktorý sa po siedmich dieloch dostal k číslu 854­tisíc.

Na hrane zákona

Pre pripomenutie Nórsko má päť miliónov obyvateľov. Teda približne toľko ako Slovensko. Dnes sa nórski spisovatelia prekladajú do veľkých jazykov, píšu o nich najväčšie svetové denníky a aj Jo Nesbo k nám príde ako veľká hviezda. Aj keď napríklad Henrik Ibsen písal kedysi o spriaznenosti Nórska a Slovenska, naša literatúra ešte taký rozruch nespôsobuje.

„Na otázku, prečo sa Nórom podarilo vo svete presadiť, a nám nie, sa nedá len tak ľahko odpovedať,“ hovorí Mária Lešková z vydavateľstva Ikar. „Asi to však bude súvisieť s remeselnou zručnosťou, s tým, ako veľmi si Škandinávci dajú záležať na prepracovanom príbehu a vykreslenom prostredí. To všetko sa pred čitateľmi zhmotňuje a odvíja ako film, majú pocit, že sú jeho súčasťou.“