Opatovský opäť odchádza do Japonska

9. jan 2003 o 13:25 © TASR 2003

Bratislava 9. januára (TASR) - Skladbou od Lennyho Kravitza Fly Away, no najmä sólovým komorným koncertom sa s priateľmi v Bratislave lúčil v stredu večer spevák Robo Opatovský.

Začiatkom budúceho týždňa totiž opäť odchádza do krajiny vychádzajúceho Slnka, kde už pred časom niekoľko mesiacov pobudol. Tentoraz bude v Japonsku pol roka a okrem viacerých známych ho tam už čaká priateľka Anna z Poľska. "Na ostrove Kjúšu budem mať svoj vlastný program v International klube, do ktorého chodia hrať ľudia z celého sveta. V čase voľna sa budem len tak ďpofľakovaťď po krajine," hovorí s úsmevom Robo.

Z príprav na dlhú cestu, a to hneď po vianočných sviatkoch, nemá ťažkú hlavu. Po predchádzajúcom pobyte má už totiž medzi výrobkami aj s japonským označením celkom prehľad a vie sa medzi nimi orientovať. Pre väčšinu z nás záhadný jazyk, chce tohto roku viac priblížiť aj Slovákom. A to prostredníctvom svojej sólovej skladby v japončine so slovenským refrénom. "Nahral som ju pod dohľadom mojej japonskej manažérky Marianny Harada, ktorá prišla nedávno na Slovensko. Chcel by som ju tiež samozrejme hrávať aj počas môjho pobytu v Japonsku," tvrdí.