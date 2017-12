Robo Papp strávil Silvestra úplne sám

Bratislava 9. januára (TASR) - Osamote, len so psom a fľašou ružového sektu strávil koniec uplynulého roka slovenský spevák Robo Papp.

9. jan 2003 o 15:42 © TASR 2003

"Pôvodne som mal hrať na troch silvestrovských akciách na východe, ale deň predtým všetky zrušili, takže som strávil koniec roka úplne sám v prenajatom byte v Bratislave," prezradil spevák, ktorému však spoločnosť ako tvrdí nechýbala, pretože si aspoň oddýchol. Kamarátom vraj nevolal preto, lebo nemal náladu a všetko sa to zbehlo na poslednú chvíľu. "Bolo to v pohode," skonštatoval s tým, že aj tak nemá rád oslavy kdesi na námestí, najradšej vždy ďžúrujeď u niekoho doma.

Jeho expriateľka Eva Lučeničová, s ktorou aj po mediálne dramatickom rozchode sporadicky objavuje v spoločnosti, vítala nový rok v Bratislave s kamarátmi. "Aj keď spolu chodíme von, nedali sme sa znovu dokopy. Bola chyba, že sme sa rozišli cez telefón. Ja som bol dlho preč, ale všetky obvinenia sme si vydiskutovali a zostali sme kamoši," tvrdí Robo, ktorý zatiaľ novú priateľku nemá. Má však odvážne plány na tento rok. "Ak sa to podarí, chcel by som robiť nejaké rďnďb koncerty. Je však okolo toho veľa roboty ako zháňanie sponzorov a tak ďalej, ale dúfam, že to vyjde," dúfa spevák a dodáva, že ak sa dohodne s vydavateľom, možno vydá i nový album. "Už mám asi päť, šesť nových pesničiek."