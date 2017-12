Kukura si kamarátov nikdy robiť nevedel

Režisér Martin Čičvák napísal knihu rozhovorov o Jurajovi Kukurovi. Je aj pre tých, čo ho nemali radi

5. máj 2015 o 17:33 Svetlana Kolesárová

Vystihol moju dušu, moje myslenie, hovorí Juraj Kukura o Martinovi Čičvákovi. Skúsený herec dovolil divadelnému režisérovi, aby sa s ním rozprával dva roky – výsledkom je kniha Kukura, jeho život, ako ho prežil Čičvák.

Pašoval Juraj Kukura v osemdesiatych rokoch krv, ako sa to o ňom šírilo? Aj to je jedna z otázok, ktoré dva roky kládol úspešnému hercovi a riaditeľovi divadla Aréna režisér Martin Čičvák. Z ich rozhovorov vznikla kniha Kukura, jeho život, ako ho prežil Čičvák a minulý týždeň ju predstavili v Bratislave.

Odhaľuje Kukurove vzlety aj pády, milostné vzplanutia, životnú lásku, trápenia, tragédie, strach a pozadie veľkých úspechov doma aj vo svete. Tipnete si, ako to bolo s tou krvou? Z knihy sa dozviete, že to bola len jedna z eštebáckych hier na spochybnenie obľúbeného herca, ktorý sa nechcel podriadiť režimu.

Samota, sestra úspechu

Režisér Martin Čičvák si osobnosť Kukuru, jeho zásadné názory na kultúru a divadlo pred pár rokmi zvolil ako námet divadelnej inscenácie. Teraz sa odhodlal na beletriu. Pôvodne to mala byť biografia, z jeho prvotiny však vznikol román.

Ako povedal sám Kukura, „ani som nevedel, koľko dramatických udalostí som zažil“. „Vyzerá to trochu ako chvála, ale ako to ten Čičvák píše, je to skutočne vzrušujúce. On je trošku moje dieťa, dvanásť rokov úzko spolupracujeme. Vystihol moju dušu, moje myslenie,“ povedal v rozhovore pre SME.