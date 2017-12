Tip na stredu: Po pekle a očistci nás čaká už len raj

V kine sú filmy S tvárou anjela aj španielska Štvrť. Dramatické umenie zastupuje Túlavé divadlo.

6. máj 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea, kk

S tvárou anjela

KINOTIP / Artkino Za zrkadlom 20.00

O skutočných prípadoch vrážd sa nakrútilo mnoho filmov, ale ani jeden nepripomína novinku britského režiséra Michaela Winterbottoma. Ten nechcel nakrútiť iba triler s pátraním po vrahovi. Skôr vytvoril zložité dielo o vymyslených filmároch, ktorí vyrábajú film podľa skutočnej udalosti. A ako im ten proces môže zamotať hlavu. Ani nečakajte, že sa na jeho konci dozviete, kto vlastne britskú študentku v talianskej Peruggii zabil – kriminálna zápletka slúži len ako pozadie.

Hlavným hrdinom je totiž deprimovaný scenárista Thomas, ktorý prichádza do Talianska po rozpade manželstva spracovať rešerš pre svoj nový film podľa prípadu usmrtenia. Okolo obvinených sa práve zbiehajú novinári z celého sveta, keďže súdny proces s nimi sa práve uzatvára.

video //www.youtube.com/embed/W7PkNP4vCxY

O tom, kto je vlastne vrahom, sa v kuloároch šíria rôzne klebety a ani jedna teória nie je jednoznačná. Thomas je znechutený svetom vyslaných reportérov, vníma ich ako necitlivých klamárov napriek tomu, že si čoskoro obľúbi americkú reportérku s tvárou herečky Kate Beckinsalovej. Napriek novým známostiam a prostrediu sa však uzatvára hlbšie do seba.

Postupne ho pohlcuje mesto a jeho temné uličky, ktoré skrývajú mnoho fantómov a pochybností. Thomas tvrdí, že jednoznačná pravda existuje, každý má totiž svoju vlastnú verziu. Obvinení, novinári aj jeho filmárski kolegovia.

Tak ako nám to hlavný hrdina aj naznačí, príbeh je svojou štruktúrou inšpirovaný Danteho Božskou komédiou. Thomas si počas neho prejde najprv peklom aj očistcom, len aby na jeho konci mohol zažiť kúsok raja. Väčšina filmu sa odohráva v desivej, paranoidnej atmosfére, kde sa zlievajú sny a skutočnosť a Thomas nemôže nikomu dôverovať. Ani divák by nemal veriť všetkému, čo vidí, veď v jednej scéne sa nás režisér pokúsi vydesiť obludami z treťotriedneho hororu.

Túlavé divadlo

Tyršovo nábrežie, Bratislava 19.00

Sériu predstavení inscenácie Majster a Margaréta, ktoré hrá divadlo Teatro Tatro po celý týždeň v Bratislave, dnes večer vystrieda klasika očami Túlavého divadla. Pod vedením režiséra Jakuba Nvotu hosťuje pod šapitó na bratislavskom Tyršovom nábreží a podáva si Shakespeara hneď v dvoch inscenáciách – Rómeo, Júlia a vírus a Hamlet alebo nález lebky.

Prvá z nich je humorným rozprávaním o rýchlych časoch a zlobe, ale aj o tom, že láska kvitne v každom veku, druhá je zase interaktívnou improvizačnou one man show, ktorej korene siahajú až do dávnych študentských čias protagonistov. Odvtedy precestovala kus sveta, získala rôzne ceny a v júni oslávi dvestú reprízu. Spojením dvoch tragédií do jednej komédie s novým hudobným spracovaním a nečakaným koncom pôjde podľa režisérových slov doslova o ofenzívny útok na základy shakespearovskej dramatiky.

V hlavných úlohách uvidíme Jakuba Nvotu, Luciu Hurajovú alebo Zuzanu Kyzekovú, Štefana Richtárecha, Martina Meľa a ďalších.

Barrio

KINO FOAJÉ, BRATISLAVA 19.00

Prázdniny v Madride, prázdniny na sídlisku, prázdniny v auguste. Traja kamaráti z filmu Barrio (Štvrť) už niekoľko takých zažili a vedia, že sú tým najhorším, čo sa im vo voľnom čase môže stať. Práve dospievajú, snívajú o časoch dospelosti, snívajú o dievčatách aj o tom, že raz budú dôležití. Zatiaľ nikoho nezaujímajú, a keď zdvihnú hlavu hore k okolitým panelákom, vidia len pozatvárané okná a v nich chránené a nedostupné súkromia.

Film výborného španielskeho režiséra Fernanda Leóna de Aranou rozpráva o krehkých časoch, keď sa detská duša formuje do niečoho pevnejšieho a keď je veľmi ťažké ochrániť ju pred zlými alebo aj násilnými vplyvmi. V lenivé letné popoludnie si napríklad traja kamaráti vyjdú na viadukt a tipujú farbu auta, ktoré sa vynorí. Bude biele, červené, čierne? Bude to ferrari, sanitka alebo pohrebné auto? U Fernanda Leóna má všetko význam a skrytý symbol.