Hexáci hrajú hokej - ale hudbe zostanú verní

9. jan 2003 o 17:38 © TASR 2003

Bratislava 9. januára (TASR) - Mierne zaskočení zostali koncom minulého roka niektorí fanúšikovia hudobnej skupiny Hex, keď jej členov prichytila televízna kamera ako poctivo trénujú na ľadovej ploche so Slovanom Bratislava. Zvedavé otázky, či sa Hexáci náhodou nechystajú zanechať hudbu a venovať sa hokeju, nenechali na seba dlho čakať.

Obrat v kariére obľúbenej skupiny sa však nechystá. Všetko bol dobre zinscenovaný novoročný žart, o ktorý sa postarali chalani z kapely spolu s moderátorkou televíznej relácie Na streche Oľgou Záblackou. "Chceli sme pobaviť publikum, a navyše sme si sami veľmi dobre zahrali hokej s chlapcami zo Slovana," priznal Yxo. Už v televíznej v relácii bolo vidieť, že Yxo a Fefe si na korčuliach počínajú celkom zdatne. "Fefe hráva hokej asi dva roky, ja rok," spresnil Yxo. Napriek preukázaným hráčskym kvalitám sa však ani muzikantom na korčuliach nevyhli drobné zranenia neodmysliteľne patriace k vrcholovému hokeju. "Fefe mal minulý rok rozrazené ústa, no a ja som nedávno dostal ranu pukom do oka. Zachránili ma moje okuliare, takže sa mi nič nestalo a neutrpeli ani okuliare - našťastie na hokej nosím iné, tak som ich iba zlepil a bolo to," zaspomínal si na drobné hráčske úrazy.

Celá pravda o skupine Hex a jej pôsobení v prvej hokejovej lige vyjde najavo v nedeľu 12. januára popoludní v ďalšom vydaní relácie Na streche, kde sa očakávajú aj priznania ďalších známych osobností - režiséra Juraja Nvotu či moderátora Jopa. "Neznamená to, že nám teraz diváci nemajú dôverovať. Chceli sme len na začiatku roka ľudí trochu zabaviť, prípadne šokovať. Nemusíme brať večne všetko tak vážne. Bolo to malé odľahčenie so želaním veselého roku 2003," sľubuje moderátorka Strechy Oľga Záblacká. "Odteraz sa vraciame opäť k realite a k tomu najzaujímavejšiemu, čo na populárnych osobnostiach objavíme - ale, samozrejme, už bez fikcií," dodala.