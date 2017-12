Výstavu Alfonsa Muchu v GMB kvôli veľkému záujmu návštevníkov predĺžili

Bratislava 9. januára (TASR) - Rekordy v návštevnosti láme výstava Alphons Mucha v USA, Čechách a na Morave, preto ju v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy predĺžia do 26. januára. Pôvodne sa mala skončiť v nedeľu. Pre veľký záujem návštevníkov rozšíria otváracie hodiny, a to od 10. do 20. h.

Najvyššiu návštevnosť expozície diel secesného majstra zaznamenali v novembri 2002, od jej otvorenia 14. novembra sa v galérii zastavilo 8700 ľudí. Ale aj počet návštevníkov v decembri - 7600 - svedčí o tom, že záujem o Muchu niekoľkonásobne prevyšuje záujem o ostatné výstavy. Tie podľa Daniely Čarnej z oddelenia PR GMB navštevuje od 600 po 3500 ľudí, závisí to od konkrétneho projektu.

"Prvú časť cyklu pod názvom Alfons Mucha Paríž 1900, zameranú na obdobie autorovej tvorby vo francúzskej metropole, sme v galérii mali pred dvoma rokmi. Prišlo si ju pozrieť až 20 tisíc návštevníkov. Súčasná výstava je zameraná na jeho tvorbu po návrate do Čiech, viaže sa k slovanstvu i k Čechám. Úspešnosť oboch výstav je však porovnateľná," uviedla pre TASR Čarná.

Lákadlom v rámci Muchovej autorskej výstavy, zahŕňajúcej tvorbu z rokov 1900-1936, je i prvá zahraničná prezentácia jeho obrazu Slovanská epopeja. Výjav, zachytávajúci svadbu kniežaťa Přemysla II. z 13. storočia, sa viaže aj k Bratislave.

Predĺženie nebolo podľa Čarnej na úkor inej expozície. Po Muchovom diele budú podľa výstavného plánu v Pállfyho paláci inštalované maľby slovenskej autorky Blanky Votavovej.