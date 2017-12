Harry Hole ešte bude bojovať proti analfabetizmu

Za príbehmi nekonvenčného detektíva zatiaľ nie je bodka, povedal Jo Nesbo v Bratislave

7. máj 2015 o 9:18 Monika Grešová

Pohľady plné vzrušenia, nedočkavé vystávanie v dlhom rade, búrlivý potlesk, keď konečne vošiel medzi dychtivých čitateľov a uvoľnená beseda. Taký bol večer patriaci autorovi severských krimi Jo Nesbovi, ktorý dokázal na Slovensku predať vyše 200 tisíc výtlačkov svojich kníh.

FOTO - SITA

Pošramotil Nórsku povesť alebo práve naopak?

„Nórsko vôbec nie je taká temná krajina, ako je vykreslená v jeho knihách“, začal rozprávanie Nesbov dvorný prekladateľ, Jozef Zelizňák. Jeho prezentácia pred samotným začiatkom besedy príjemne skrátila čakanie na spisovateľa. Jeho čitatelia sa dozvedeli, že po maliarovi Edvardovi Munchovi a jeho slávnom Výkriku zviditeľnil nórsku kultúrnu scénu až Jo Nesbo a natrvalo si získal náklonnosť svojich krajanov aj miliónov fanúšikov na celom svete.

Jo Nesbo nie je len úspešný spisovateľ, ale aj bojovník proti analfabetizmu. „Veľkú časť svojich peňazí venuje každoročne špeciálnej nadácii Harryho Holea, ktorú sám založil“ pokračoval Zelizňák. Spisovateľ, ktorý bol minulý rok na 39. priečke najlepšie zarábajúcich Nórov tiež veľa cestuje a každý rok chodieva loziť do južného Thajska. Množstvo krajín, ktoré navštívil sa stali dejiskom Harryho príbehov. V Netopierom mužovi je to Sydney, v Šváboch zas preľudnený Bangkok, v Zrade sa pre zmenu dostáva do Viedne.

Ženy chcú Harryho chrániť a to ich priťahuje

FOTO - SITA

„Vždy som bol rozprávač. Tradíciou v našej rodine na spoločných stretnutiach bolo hovoriť príbehy. Každý rozprával vždy ten istý príbeh pretože pointa nebola v dokonalosti obsahu, ale v dokonalosti samotného rozprávania“, prezradil Jo Nesbo. Napísať vlastnú autobiografiu, po vzore iných úspešných ľudí, ho vraj nikdy nelákalo, spisovateľ by si mal byť vždy vedomý toho, že skutočnou hviezdou jeho tvorby musí byť román. Napísal aj detské knihy, impulzom bola jeho vlastná dcéra. A tak vznikol príbeh o šialenom doktorovi, prdiprášku, dinosauroch, malom dievčatku a ešte menšom chlapcovi.

Postava detektíva Harryho však ostáva prelomová. Na otázku ako môže tak dokonale vykresliť Harryho alkoholické stavy odpovedal, že nemusí byť človekom o ktorom píše, stačí, že sa dokáže vžiť do jeho pocitov a nájde ich podstatu vo svojom vnútri. Paradoxom je, že alkoholik Harry priťahuje ženy ako magnet. Podľa spisovateľa ich priťahuje práve tým, že majú pocit, že ho musia chrániť.

Hlavná postava jeho kriminálok je vraj kombináciou ľudí z jeho okolia. „Meno Harry dostal podľa miestneho futbalového hrdinu z detstva, priezvisko zas podľa policajta z mesta, v ktorom žila moja stará mama. Keď som k nej s bratmi chodieval na prázdniny, vždy nás strašila, že ak nebudeme do ôsmej doma, príde nás zobrať Hole. Predstavoval som si ho ako obrovského plavovlasého obra“ zaspomínal Nesbo.

Po stopách Harryho Holea

FOTO - SITA

Harry Hole žije svoj príbeh už pätnásť rokov, no jeho osud nemal Nesbo dopredu naplánovaný. Postava detektíva sa zrodila počas 33-hodinového letu do Austrálie. „Prvé dve knihy sú rozprávané Harryho očami, tak ako keď si gitarista ešte len ladí gitaru. V tretej knihe som už dirigentom orchestra potreboval byť ja, musel som vnímať rôzne postavy a dejové línie. Ňou bola práve Zrada, a až pri nej som pochopil, že nepôjde o samostatný príbeh ale vzniká séria“.

Násilie v jeho knihách však nie je samoúčelné. Má vraj vrahovi nastaviť zrkadlo a ukázať čitateľovi, aké dôležité je na konci ho dolapiť. Jo Nesbo na konci besedy potešil čitateľov keď prezradil, že Harryho príbeh ešte nekončí. Snáď sa najnovšieho kriminálneho prípadu čoskoro dočkajú.