Traja živí z hradu – Balko, Bielik, Kolenič

Na Bratislavskom hrade si môžete do 11. mája pozrieť výstavu obrazov troch výtvarníkov. Pod názvom Traja živí z hradu tu vystavujú Vladimír Balko, Róbert Bielik a Ivan Kolenič.

7. máj 2015 o 12:10 Iris Kopcsayová

Predajná výstava obrazov v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu je otvorená každý deň okrem pondelka od 11.00 do 17.00. Svoje diela tu vystavujú Ivan Kolenič, Róbert Bielik a Vladimír Balko.(Zdroj: FOTO - ARCHÍV IK)

Maľujú každý inak, ale predsa ich čosi spája. Okrem profesionality a oddanosti tvorbe sú to aj spoločné spomienky. Všetci traja totiž vychodili „šupku“, teda Školu umeleckého priemyslu v Bratislave. „ V jednom byte na Trnávke sme si my traja povedali, že raz budeme vystavovať na hrade. Prešlo už takmer tridsať rokov, ale sme živí a sme tu,“ povedal na vernisáži výtvarník a spisovateľ Ivan Kolenič. Jeho kniha Až do nirvány sa tento rok ocitla vo finálovej desiatke ceny Anasoft Litera.



Ivan Kolenič

Bratstvo bielych hadov

„Výstavu sme plánovali vyše dvadsať rokov, odkedy Ivan napísal o nás troch poviedku Bratstvo bielych hadov. Biely had je taký čudný živočích. Je slepý, žije pod zemou a žiadnemu zoológovi sa nepodarilo zistiť zmysel jeho existencie. Skrátka iba prijíma potravu a vylučuje. Potom zdochne,“ hovorí Róbert Bielik, ktorý sa podobne ako Kolenič venuje aj písaniu poézie a prózy. Ako maliarovi sa mu dnes darí, o jeho obrazy je záujem.

Keď mu kurátor Ľubo Moza ponúkol pomerne veľkorysý priestor na hrade, zdalo sa mu, že je dostatočne veľký aj pre troch a konečne môžu s priateľmi uskutočniť svoj dávny plán. Bielik vystavuje na hrade skôr menšie plátna. „Menšie obrazy som volil jednak preto, že steny galérie sú delené oknami - čiže neumožňujú vešať veľkoformátové plátna - a chcel som tiež dať viac priestoru Vladovi a Ivanovi, lebo táto výstava je hlavne o nich.“



Róbert Bielik

Nekalkulujú, robia, čo ich baví

Vlado Balko tvorí v Leviciach. „S Robom a Ivanom sa poznáme od strednej školy. Počas štúdia na VŠVU sme sa často stretávali, debatovali sme a občas sme niečo aj povystrájali, ako sa na mladých patrí.“

Každý z nich má vraj iný prejav, ale v pozadí je niečo podobné. „Nerobíme prvoplánové obrázky, pracujeme s odkazmi a významovými prepojeniami na rôzne oblasti existencie. Každý z nás pristupuje k tvorbe spontánne, teda robí, čo ho baví a zbytočne nakalkuluje.“



Vladimír Balko

Balko vybral na výstavu obrazy z posledného obdobia. „Zaujíma ma spôsob, ako vyjadriť harmóniu a krásu. Je to výzva, keďže dnes sa zobrazuje väčšinou disharmónia a rozpad hodnôt. Dlho som cítil potrebu nastaviť zrkadlo a zobraziť natvrdo tvár života aj s jeho krutosťou a bolesťou. Posledné roky ma však zaujíma opak, teda ako v dnešnom svete tvoriť harmóniu novým spôsobom.“

Do akej miery sa mu to darí, sa môžete presvedčiť v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu.

Slovo kurátora

„Táto výstava je krásna, pretože sa na nič nehrá. Nenahrádza nekvalitu pompéznosťou,“ povedal o výstave jej kurátor Ľuboslav Moza.

Vlado Balko je podľa neho zručný a vnímavý kresliar. „Jeho tvorba je poctou úprimnosti a jednoduchosti. Zdanlivo naivná, s množstvom vnútornej sily,“ vraví Moza. „Robo Bielik oslovuje divákov ako satelit dneška, práve majstrovstvom toho, čo súčasnému umeniu chýba. Precíznosť, trpezlivosť, fantázia. Symboly ukryté v kontraste stád vlkov a oviec, v krásnych nahých telách a detstve sú o jeho identite.“

Ivan Kolenič predstupuje pred nás s obrazmi, ktoré podľa kurátora iba potvrdzujú schopnosť človeka tvorivo diverzifikovať svoje schopnosti. „Nemám veľmi rád slovo talent, ale u Ivana je silným, pôsobivým charakterizačným pojmom. Maľuje veľkým farebnými plochami, jeho obrazy objavujú jemu samému iný svet, ako je písané slovo.“

Predajná výstava Spoločnosti Artem je otvorená každý deň okrem pondelka od 11.00 do 17.00.