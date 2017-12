Jana Oľhová: Zatiaľ nie som typická babička

Ešte asi budú chvíle, keď sa ako rodina stretneme, hovorí herečka Jana Oľhová.

Za výraznými črtami vás prekvapí jej krehkosť, o to presvedčivejšie hrá silné ženy, ktoré prešli skúsenosťou. Minule jej mama povedala, že podľa tabuliek z bývalého režimu by už mala byť v dôchodku. Ani náhodou. JANA OĽHOVÁ je stále vitálna, svieža aj duchom mladá žena. Hoci vychovala šesť detí, ako ryba vo vode sa cítila vždy hlavne vtedy, keď mohla aj pracovať. Zaslúžených príležitostí má dodnes dosť. Pre jedných je stelesnením smútku, iným rozťahuje ústa do úsmevu, len čo ju vidia.

Hrali ste v jednom veľmi peknom filme – v Želaroch. Aké je to, keď sa nakrúca vojnový film?

Kedysi dávno ma volali hrať aj do Povstaleckej histórie, ale odmietla som. Aj som z toho mala nepríjemnosti. Mala som byť dievčina znásilnená banderovcami, ale povedala som, že to hrať nebudem. Bol poprask, že prečo nechcem účinkovať v peknom povstaleckom filme.

Prekážala vám tá postava?

Aj postava, aj to, že mi ju chceli nanútiť. Film bol jednoducho poplatný režimu. Pri Želaroch to bolo niečo iné. Necítila som zvláštne špecifiká „vojnového“ nakrúcania. Skôr ma zarážalo, že film robili ľudia z mesta a nepoznali zákonitosti dediny. Prekvapili ich mnohé reálie, krutosť dediny, samôt, horského prostredia. Myslím, že to bolo aj dosť ťažké vo filme vystihnúť. Účinkoval tam veľký komparz zo Zázrivej, spolupracovalo sa s kysuckým skanzenom Vychylovka. Tam človek videl, akí iní boli ľudia z dediny.



Ako sa to prejavilo?

Ľudia z tej oblasti sú čistí a berú veci vážne. Keď sa nakrúcalo v kostole, hoci prenesenom zo skanzenu, tak ho jednoducho vnímali ako svätostánok a žiadna zábava tam nebola na mieste. Inak hodnotím Želary ako vynikajúci film. A hlavne, bol pre mňa zážitok vidieť maďarského herca GyörgyaCserhalmiho, ako pracuje.

Čo sa vám na ňom páčilo?

Pamätáte si scénu, ako vyrábal novú drevenú podlahu? My s Aňou Geislerovou a Ivou Bittovou sme sa vtedy mali ísť na ňu pozrieť, režisér chcel scénu, kde nám podlahu ukazuje. Cserhalmi sa namiesto toho vyvalil do trávy, takže sme do tej chalupy napokon vošli bez neho. Pán režisér sa ho pýta, prečo nešiel dnu. A on vraví: ten chlap, ktorého hrám, by sa nikdy nešiel vychvaľovať, akú urobil podlahu. Len sa oprášil od pilín a zostal ležať v tráve, ako že ho bolel chrbát a že čo tam po chválach. A mal pravdu. My ženy sme podlahu, samozrejme, obdivovali. Páčil sa mi ako človek, správal sa veľmi skromne. Mnohým hercom sa totiž časom stane, že sa sledujú viac, než je zdravé. On je jeden z mála, čo vo svojom povolaní ostal chlapom.