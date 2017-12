Tipy na víkend: Túto Belgičanku si obľúbil aj Prince

Víkend môžete stráviť v spoločnosti charizmatickej speváčky, desivého kriminálneho príbehu alebo s Paulom Newmanom.

9. máj 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog, kk

Selah Sue

Nedeľa

KONCERT / Ateliér Babylon 20.00

Belgickú speváčku Selah Sue si Slováci môžu tento rok vychutnať dvakrát. Ako predohra jej augustového vystúpenia na festivale Grape môže slúžiť nedeľňajší koncert v Ateliéri Babylon.

Už keď mala sedemnásť rokov, dostala ponuku od veľkého vydavateľstva. Tú odmietla – ešte na ňu nebol správny čas. Najprv dievča z malého flámskeho mestečka Leefdal zaujímal tanec a psychológia. Začala nahrávať nenápadné amatérske videoklipy, tie sa nečakane stali populárnymi a jej vstup do hudobného sveta sa nedal odvrátiť.

Zo svojho debutu v Európe predala viac ako 700-tisíc kópií a hudobný magazín Rolling Stone ju považuje za jeden z najväčších talentov. Medzi jej fanúšikov patrí napríklad aj popový Prince, ktorému predskakovala na jednom z jeho belgických koncertov.

video //www.youtube.com/embed/oiqRFvUOUH0

Za svoje inšpirácie považuje Selah Sue (jej pravé meno je mimochodom Sanne Putseys) mnohé súčasné hviezdy soulového žánru, napríklad aj Jamesa Blaka.

Z obalu jej novinky žiaria charizmatické modré oči – silnú osobnosť naznačuje aj jej hlas. Aj keď niektoré jej pesničky s nákazlivými melódiami pripomínajú štýl komerčných hviezd, nepochybne všetkých zaujme jej precítený a sebavedomý prejav.

Jej texty sú plné pocitov, odrážajú aj boj so silnou depresiou, ktorý opisovala vo viacerých médiách. „Už sa nemôžem nechať unášať emóciami a preplakať celý deň,“ vyhlásila pre portál Pure People.

video //www.youtube.com/embed/9Y4MvBZ4cRw

Kauza Cervanová

Nedeľa

KINO TIP/ Kino Lumiére, Bratislava, 18.00

Keď v roku 1976 objavil náhodný okoloidúci v riečke neďaleko Senca mŕtve ženské telo, netušil, že pôjde o jeden z najväčších kriminálnych prípadov v dejinách československej justície. Prípad mladej zavraždenej medičky Ľudmily Cervanovej sa ťahal skoro štyri desaťročia.

Zapletená medializovaná kauza znovu ožila v dokumentárnej výprave režiséra Roberta Kirchhoffa. Film sa natáčal dlhých osem rokov a mnohí sa o ňom vyjadrili ako o škandalóznom a šokujúcom. Rekonštrukcia celého prípadu poprepletaná umeleckými prvkami z neho vytvára svedectvo, z ktorého behá mráz po chrbte.

Kto je vinný a kto odsúdený? Kto vypovedal a kto mlčal? Režisérovým úmyslom nebolo odpovedať na tieto otázky. Skôr chcel presvedčivo ilustrovať obdobie československej normalizácie – vydieranie, výsluchy a falošné výpovede, manipuláciu s faktami a dlhé čakanie na spravodlivosť.

video //www.youtube.com/embed/4W1x4G-qwWc

Frajer Luke

Kino tip Nedeľa 20.15 Artkino za zrkadlom

Dokonalé. To nie je práve to slovo, ktoré by sa malo spájať s nejakým umeleckým dielom. Ale pri filme Frajer Luke sa iné ani použiť nedá. Naozaj je dokonalý a Američania veľmi správne rozhodli, keď ho zaradili na zoznam svojho kultúrneho dedičstva.

Režisér Stuart Rosenberg ho nakrútil v roku 1967, keď celá krajina ešte prežívala vojnu vo Vietname. Príbeh o kriminálnikovi z floridského väzenia, ktorý sa nechcel podriadiť nezmyselnému systému, trýzneniu a násiliu, mal vtedy nesmierny ohlas u divákov aj u kritiky.

A dodnes ho má. V televízii sme ho, samozrejme, videli už aspoň stokrát, ale teraz bude Luke v kine. Paul Newman sa bude snažiť v jeho koži prekonať všetky svoje fyzické aj psychické schopnosti, všetci väzni budú šťastní, že aspoň jeden odvážlivec ide snívať a uskutočňovať ich spoločné sny a s napätím budú počítať, koľko vajíčok dokáže ten krásny, ale zraniteľný nadčlovek zjesť. Tridsať, štyridsať, päťdesiat? Pri tom predsa treba byť vždy a znova!