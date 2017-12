Úspešná séria Sex v meste končí

New York 9. januára (TASR) - Úspešný americký televízny seriál Sex v Meste končí.

10. jan 2003 o 10:30 © TASR 2003

Ešte v stredu to potvrdila americká stanica HBO. Fanúšikov populárnej série však možno trochu uteší fakt, že hlavné hrdinky Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda budú ešte do januára 2004 vyhľadávať v New Yorku dobrodružstvá s erotickým nádychom.

Od marca by mala HBO začať produkovať 32 častí šiestej a teda poslednej série.

Séria preslávila najmä herečku Sarah Jessicu Parkerovú v úlohe novinárky Carrie Bradshawovej.