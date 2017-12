Festival Nová Dráma zaostril na Nemecko

Tento týždeň bude v Bratislave patriť festivalu súčasnej drámy v slovenských divadlách.

11. máj 2015 o 0:00

Festival Nová dráma

Tento týždeň bude v Bratislave patriť festivalu súčasnej drámy. Opäť chce predstaviť to najsúčasnejšie, čo v tejto sezóne vzniklo v slovenských divadlách.

Divadlo/Mestské divadlo POH, 19.30

Súčasné divadelné hry môžu mať na scéne úspech, no divákov na ne treba trochu sústredenejšie pripravovať. Jedenásty ročník festivalu Nová dráma, ktorý sa začal v nedeľu, bude celý tento týždeň až do piatka približovať práve tento záber. Korunovať ho bude hosťujúce divadlo Hebbel am Ufer z Berlína s drámou Spomienka na bojové polia 1914/2014, ktorá vznikla pri príležitosti stého výročia začiatku prvej svetovej vojny. „Nemecko je naším hlavným inšpiračným zdrojom, bolo naším snom ich sem dostať,“ povedala šéfka festivalu Vladislava Fekete. Organizátorom sa zároveň podarilo pozvať k nám aj úspešnú nemeckú dramatičku a spisovateľku Deu Loherovú. V rámci festivalového programu predstaví svoju tvorbu a povedie „master class“.



V rámci festivalu dnes vystúpi aj Divadlo Aréna s Marxovým Kapitálom. Foto - DA

O tri festivalové ceny zabojuje jedenásť inscenácií, ktoré u nás vznikli podľa textov modernej slovenskej a svetovej drámy. Festival otvorila včera inscenácia Bulgakovovho románu Majster a Margaréta, ktorú naštudovalo Teatro Tatro. Súbor so svojím šapitó sídlil celý minulý týždeň na Tyršovom nábreží neďaleko divadla Aréna. Aj tam dnes festival pokračuje – do výberu toho najlepšieho sa dostal Marxov Kapitál v réžii Martina Čičváka. V Mestskom divadle POH sa zase predstaví martinské Slovenské komorné divadlo s Europeanou – Stručnými dejinami 20. storočia. Festival bude pokračovať v nasledujúce dni inscenáciami divadiel Ticho a spol, DAB Nitra, SND, GUnaGU, Elledanse, žilinského Mestského divadla, Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice či trnavského Divadla J. Palárika.

Hlavný program doplnia prezentácie kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, výstava divadelnej fotografie, prednášky a diskusie s tvorcami a dramatikmi či seminár pre mladých divadelných kritikov.

Eva Andrejčáková

Kritik

