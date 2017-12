Prvé rande Obamovcov? Čoskoro o tom bude film

Michelle a Barack Obamovci sú spolu od roku 1989. Ich prvý spoločný deň si vraj zaslúži špeciálne sfilmovanie

10. máj 2015 o 18:52 Kristína Kúdelová

Michelle a Barack Obamovci sú spolu od roku 1989. Ich prvý spoločný deň si vraj zaslúži taký dobrý film, ako je romanca Richarda Linklatera Pred úsvitom.

Najprv kultúrny program v múzeu, potom obed, vzápätí návšteva kina a nakoniec ešte čosi sladké. Prezident Barack Obama už niekoľkokrát médiám ochotne rozpovedal, aké bolo jeho prvé rande s manželkou, vedomý si toho, že v jeho diplomatickom prejave má byť aj závan romantiky.

„Ponúkol som jej tú najlepšiu zmrzlinu, akú sme si u Baskina­Robbinsa mohli vtedy kúpiť,“ hovorí. „A potom sme si dali prvý bozk. Chutil ako čokoláda.“

Udalosť sa stala v Chicagu v roku 1989. Vtedy to zrejme žiadne miestne kroniky nezaznamenali, ale dnes sa o tomto jedinom dni chystá celovečerný film. Režisér Richard Tanne ho začne nakrúcať v auguste, bude sa volať Southside With You. Do kín príde na konci Obamovho volebného obdobia.