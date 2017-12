Dvorský odcestuje na turné do Japonska

Bratislava 10. januára (TASR) - Na dvojtýždňové turné po krajine vychádzajúceho slnka odcestuje operný spevák Peter Dvorský.

10. jan 2003 o 13:20 © TASR 2003

"V Japonsku som bol už asi 16-krát, ale prvý raz tam idem v zimnom období. Čakajú ma pekné koncerty s kolegyňou, vynikajúcou speváčkou Shinovu Sato a na klavíri ma bude sprevádzať Jozef Malík," prezradila významná osobnosť svetovej opernej scény. Nebude mať veľa času na výlety, ale teší sa na prostredie a ľudí, ktorí turné pripravili, najmä na mestá Saporro a Kobe, pre neho zatiaľ neznáme. Na ceste po Japonsku bude Dvorského sprevádzať manželka a dcéra s manželom.

Tenorista rád spomína na svoju prvú návštevu krajiny Ďalekého východu v roku 1981, keď s milánskym ansámblom La Scaly účinkoval v Pucciniho opere La Boheme pod vedením dirigenta Carlosa Kleibera, ktorého Japonci považujú na najslávnejšieho operného dirigenta. "Predstavenie bolo skutočne krásne a obecenstvo bolo nadšené. Keď sme vyšli pred divadlo, stáli tam tisíce ľudí, takže nás museli policajným koridorom odprevadiť do hotela. Vtedy som sa cítil trošku slávny," spomína s úsmevom s tým, že na druhý deň ho operní fanúšikovia objavili v hoteli a vo foyer na neho čakalo asi 400 ľudí. "Bol som milo prekvapený ich záujmom a nadšením pre operu."

Lietanie sa stalo pravidelnou súčasťou života opernej hviezdy a aby sa udržal vo forme, dlhé lety absolvuje vždy prvou triedou. "Počas dlhých letov mi ide o čo najväčšie pohodlie, a tak mám aj dostatočný relax," netají sa spevák a dodáva, že to nerobí veľmi často, ale pri dlhom lete, najmä v noci, si občas dá tabletku na spanie. So suchým vzduchom v lietadle veľké problémy nemá a má osvedčené triky, aby dýchacie cesty a sliznice dostali čo najmenej zabrať. "Mám také jednoduché ďvincentkovéď spreje do nosa, ktoré nosím so sebou, a od letušky mám stále k dispozícii vlhkú vreckovku, cez ktorú dýcham vlhší vzduch," prezradil recept na "bezbolestné" zvládnutie dlhých letov.