Slovenské národné múzeum plánuje rekonštrukcie i reorganizácie

10. jan 2003 o 14:45 © TASR 2003

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) tento rok čaká nielen rekonštrukcia priestorov na Bratislavskom hrade, ale i dobudovanie výstavného komplexu v kúrii na Žižkovej ulici pod Bratislavským hradom a zmeny v užívaní priestorov v hlavnej budove na Vajanského nábreží.

Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ SNM Peter Maráky, ktorému práve uplynula 100 dňová doba od nástupu do funkcie.

V priestoroch Archeologického múzea v podhradí bude do konca roka realizovaná expozícia praveku, staroveku a včasného stredoveku. Tam plánuje SNM presunúť aj svoju administratívu, aby tak uvoľnilo atraktívne výstavné priestory v hlavnej budove na Vajanského nábreží v Bratislave. Na prízemí bude inštalovaná národopisná expozícia o špecifikách jednotlivých regiónov Slovenska, na prvom poschodí výstava Slovensko v 20. storočí. Pracovníci Hudobného múzea v kaštieli Dolnej Krupej by mali v závere roka otvoriť expozíciu o hudbe šľachtických rezidencii na Slovensku. Maráky informoval aj o tom, že od 1. januára vymenoval do funkcie riaditeľky tohto múzea Elenu Bugalovú.

Rekonštrukcia najvýznamnejšieho pracoviska SNM - Bratislavského hradu, kde je Historické múzeum, by sa mala začať v poslednej štvrtine roka. Z rozpočtu bolo na jej prvú etapu schválených 150 miliónov korún. Zimnú záhradu a kaviareň Múzejku chce SNM využívať rovnako hojne ako doteraz, okrem plánovaných pravidelných posedení budú tieto priestory poskytovať aj Únii karikaturistov a fotografickým výstavám.

Riaditeľ najväčšej štátnej kultúrnej organizácie, ktorá vstupuje do svojej 110. sezóny, sa podľa jeho slov bude snažiť o necentralistické vedenie. Najbližšie otvorenou expozíciou budú Historické medzníky Slovenska v 20. storočí, ktorú na Bratislavskom hrade otvoria 14. januára. Tá bude prostredníctvom autentických predmetov i plagátov prezentovať základné štátoprávne zmeny, ktoré sa udiali za 100 rokov. Taktiež SNM plánuje prehĺbiť spoluprácu so Slovenskou národnou galériou (SNG), nadviažu na úspešnú výstavu Slovenského umenia 20. storočia, pre ktorej stálu expozíciu SNG nemá priestory. V júni otvorí SNM expozíciu Veda pre ľudí, ktorá bude venovaná 50. výročiu založeniu Slovenskej akadémie vied.