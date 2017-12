Hryc podal v súvislosti s Novou scénou trestné oznámenie na vyšetrovateľku

Bratislava 10. januára (TASR) - Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podal dnes na námestníka okresného prokurátora v Bratislave I Petra Hudeca a vyšetrovateľku Okresného úradu vyšetrovania v tom istom okrese Tatianu Gavlasovú bývalý riaditeľ bratislavského Divadla Nová scéna Andrej Hryc. Oba podnety dal na vedomie aj ministrovi vnútra SR Vladimírovi Palkovi a generálnemu prokurátorovi SR Milanovi Hanzelovi.

Podanie súvisí s kauzou zneužívania štátnych peňazí z rozpočtu Novej scény prostredníctvom uzatvorenia nevýhodných obchodných a nájomných zmlúv s viacerými firmami, ktoré boli blízke niekdajšiemu šéfovi tohto divadla a súčasnému predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Ľubomírovi Romanovi. "Keďže v médiách neustále počúvame vyhlásenia politikov týkajúce sa vymožiteľnosti práva, potierania korupcie a boja proti organizovanému zločinu, je namieste, aby bola venovaná náležitá pozornosť aj podozreniu z trestného činu u vysokopostaveného politika," vyhlásil Hryc.

Toto trestné oznámenie má podľa Hryca viacero dôvodov. Jedným z nich je rozhodnutie kapitánky Gavlasovej, ktorá po ôsmich mesiacoch vyšetrovania prípad týkajúci sa podozrenia zo zneužívania štátnych financií na Novej scéne odložila. Urobila tak 30. septembra minulého roku, čo bol posledný možný dátum odloženia, pretože od 1. októbra 2002 platí na Slovensku nová legislatívna norma, podľa ktorej začatý prípad nemožno odložiť, ale len ukončiť odmietnutím, alebo vznesením obvinenia. V Gavlasovej zdôvodnení sa uvádza, že nie je potrebné vzniesť obvinenie, pretože podľa jej názoru nedošlo k trestnému činu.

Ministerstvo kultúry SR sa ako zriaďovateľ divadla voči tomuto rozhodnutiu odvolalo a podalo proti nemu sťažnosť. Podľa Hryca je zaujímavým aj fakt, že Gavlasovej verdikt bol doručený rezortu kultúry 9. októbra 2002, teda v období, keď sa menili ministri. "Na ministerstve bol vtedy útlm, pričom mohla nastať situácia, kedy by si to úradníci nevšimli a prípad by bol definitívne ukončený," vyhlásil. Hryc vzápätí podal na Okresnú prokuratúru v Bratislave I žiadosť o preskúmanie konania Gavlasovej, pretože podľa neho vyšetrovateľka porušila zákon nevypočutím poškodenej strany, teda zamestnancov Novej scény a ministerstva. "Zadovážila len dôkazy, ktoré hovorili v prospech obvinených, no podľa zákona vyšetrovateľ takto konať nemôže," uviedol Hryc. Okrem toho Ministerstvu vnútra (MV) SR a generálnemu prokurátorovi SR adresoval i podnet na preskúmanie zákonnosti postupu dozorujúceho prokurátora, ktorým bol v tomto prípade Hudec. Ten Gavlasovej zakázal informovať o výsledkoch vyšetrovania nadriadené orgány, medzi ktoré patril i exriaditeľ sekcie justičnej polície MV SR Anton Kulich. "Vyšetrovanie však neobsahovalo žiadne skutočnosti, ktoré by podliehali štátnemu tajomstvu a preto nebol dôvod dávať takéto nariadenia," uviedol Hryc. Navyše 13. decembra 2002 Hudec vydal uznesenie, ktorým zamietol sťažnosť ministra kultúry proti rozhodnutiu vyšetrovateľky, pretože podľa neho bola podaná neoprávnenou osobou. Rovnako postupoval aj v prípade sťažnosti zo strany divadla Nová scéna, ktorú podalo ako poškodená strana. Hrycov podnet na prešetrenie postupu vyšetrovateľky označil za sťažnosť a vzápätí ju zamietol.

Hryc v závere pred novinármi vyhlásil, že v priebehu jedného týždňa dostal tri anonymné telefonáty, v ktorých mu neznámy mužský hlas radil, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti viac tejto záležitosti nevenoval. Aj preto sa rozhodol celú záležitosť medializovať. Podľa neho, ak sa preukáže, že Roman, ktorý stál na čele divadla a dokázal zneužívať 30 miliónov korún ročne pridelených Novej scéne, môže podobne narábať aj s 35 miliardami, ktoré má bratislavský VÚC. Ministerská kontrola v divadle, vykonaná na Hrycov podnet v priebehu minulého roku, údajne dokazuje, že Roman zneužil najmenej 40 miliónov, no započítaním pokút, dorovnaní a penálov vyplývajúcich zo zmlúv s firmami blízkymi Romanovi to mohlo byť až 80 miliónov. "Mám vedomosť, že pán Roman pred dvomi novinármi povedal, že na Novej scéne sa skutočne nejaké trestné činy spáchali, ale už sú dávno premlčané," dodal Hryc s tým, že jeho tvrdenie sa dá svedecky doložiť.

