Jozef Keselica bol hlavným protagonistom dokumentu o Warholovi

Písmo: A - | A + 0 Prešov 10. januára (TASR) - Dokumentárny film viedenského režiséra Georga Mischa, asi desať rokov žijúceho v Anglicku, Som odnikiaľ (I am from Nowhere) pripomína rusínske korene kráľa pop-artu Andy Warhola na severovýchodnom Slovensku. Výsledok medzinárodnej rakúsko-nemecko-britsko-slovenskej koprodukcie - ZDF, ARTE, BBC a Slovenská televízia (STV) - odvysiela STV na 2. programe v nedeľu 12. januára o 17.20 h. Hlavným protagonistom 70-minútového filmu, ktorý sa natáčal tri roky, je Jozef Keselica zo Svidníka. On sám už natočil jeden film o Warholovi a patrí k znalcom Warholovho diela. V Mischovom filme okrem Keselicu a jeho rodiny vystupujú aj Warholovi rodáci z obce Miková pri Medzilaborciach. "Základ filmu tvorí prezentácia túžob po lepšom živote, splnených i nesplnených snov i samotnej nevyhnutnej ľudskej potreby snívať," konštatoval. Film skúma záujem médií o Mikovú a reflektuje rozmer slávy tých, ktorí filmujú a sami sú filmovaní - v duchu Warholovho legendárneho výroku o "pätnástich minútach slávy". Film, o ktorom sa viac informácií dá získať na internetovej stránke www.iamfromnowhere.com odmenili diváci zaslúženým aplauzom na nedávnom 4. Medzinárodnom filmovom festivale v Polus City Centre v Bratislave.