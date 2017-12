V Iráne má Yorke manželské problémy

Spevák skupiny Radiohead sa nečakane objavil na obálke iránskej knihy o sexuálnych a manželských problémoch.

12. máj 2015 o 13:56 kul

Speváka skupiny Radiohead Thoma Yorka určite prekvapilo, že sa jeho tvár objavila na obale knihy o sexuálnych a manželských problémoch v Iráne. Upozornil na to fanúšik na sociálnej sieti Twitter – okrem Thoma Yorka na obale nájdeme aj dvoch ďalších neznámych mužov.

A pic of @radiohead's vocalist @thomyorke on a book about sex problems between couples published in Iran pic.twitter.com/TFKGGLs1Xw — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) May 11, 2015

Užívateľ, ktorý si to všimol tvrdí, že knihu našiel v kníhkupectve svojho strýka v iránskom Mashhade. Záujemcovia s manželskými problémami si ju stále môžu kúpiť aj v internetovom obchode, informuje portál NME. Skupina Radiohead na to zatiaľ nereagovala, v súčasnosti by mali pripravovať nový album.