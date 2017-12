Tip na stredu: V Stoke prosili Umku, aby ich ponadýchla

V stredu vám odporúčame navštíviť divadelné sály a koncertný klub.

13. máj 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, kul

Víťazstvo

Divadlo/Cvernovka, Bratislava, 19.00

Režisér Blaho Uhlár vníma súčasnosť ako zhluk tém a motívov, v ktorých nie je schopný vytvoriť hierarchiu a určiť, čo je hlavné a čo je podružné. Ten zhluk môže byť napriek tomu východiskom jeho tvorby. Napokon, dokazuje to už dlhé roky so súborom Stoka, čo vďaka nemu existuje a princíp svojej existencie, založený na metóde kolektívnej tvorby, stále nemení.

„Dnes ma už tak nezaujíma téma, ktorou žije obdobie, tak ako to bolo pred vyše 25 rokmi. Preto sme – slovami Jána Hollého – prosili Umku, aby nás ponadýchla,“ hovorí. Keď sa vraj s hercami stretne, povie hroznú vetu: Zahrajte niečo. Niekedy sa to podarí a herci začnú hneď improvizovať. Keď sa režisérovi scéna páči, tak ju zapíšu a potom sa k nej už správajú ako k hotovému dramatickému textu.

„Pravdaže, nie vždy je invencia, nie vždy sa podarí nahrať zaujímavý rozhovor a potom je to utrpenie, ale stane sa aj to, že k niektorej scéne sa po dlhšom čase vrátim a až potom pochopím, že mala zaujímavé jadro. To sa potom usilujem vyhmatnúť,“ vysvetľuje režisér. Do hereckej improvizácie málokedy zasahuje, to už musí mať pocit, že má veľmi dobrý nápad, ale aj také sa občas podarí. „V tej neistote, keď herec nemá nič určené, sa dosť často stane, že cez neho začne hovoriť stvoriteľ – možno je to boh divadla – a z herca vychádzajú také veci, že všetci vrátane neho žasneme.“

Nesnažia sa herci v Stoke tvoriť na režisérov obraz? Režisér priznáva, že to asi celkom odlíšiť nevie. Primárne sa však drží zásady, že to, čo vníma ako pravdivé, je dobré, a keď tam pravdu necíti, neberie to.

Najnovšia inscenácia Víťazstvo pod jeho režijným vedením mala premiéru v decembri minulého roka. Námetov a motívov sa vraj nazbieralo veľa, režisér a protagonisti (na fotke zľava) Braňo Mosný, Michaela Halcinová a Peter Tilajčík sa vraj s ich usporiadaním ani veľmi netrápili a nechali svoje nápady „tryskať ako gejzír“. Čo sa podarilo, dnes večer opäť ukážu v Cvernovke.

FOTO - Ctibor Bachratý

Underground

Divadlo a krst/festival Nová Dráma, Bratislava, 17.00

Verme, že budúcnosť Európy nebude taká, ako ju práve hrajú v divadle GUnaGU. I keď zábava to byť môže. Dnes podvečer obývajú pivničnú klenbu divadla pochybné existencie.

Také, aké nájdeme na opustenej zastávke metra. V Bratislave si to určite vieme predstaviť. Napríklad je tu hlavný hrdina Viktor, ktorému na ohanbí vyrástlo perie. Rozpráva svoj príbeh od chvíle, keď ho rodičia v detstve zavreli na pätnásť rokov do pivnice, až po Slovenské nadnárodné povstanie.

Absurdnú komédiu Underground (historky z bratislavského metra) naštudoval známy súbor pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Dnes ju uvádza v spojení s krstom zborníka trinástich hier režiséra a dramatika Viliama Klimáčka v rámci festivalu Nová dráma, ktorý tento týždeň prebieha v Bratislave.

Účinkujú Viktor Horján, Anikó Vargová a Martin Meľo. V dnešnom programe festivalu je aj inscenácia žilinského Mestského divadla, ktoré v Mestskom divadle POH o 19.00 uvedie v réžii Eduarda Kudláča inscenáciu Opití úspešného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva.

Košická kapela Deal

Májový Go2stage

KONCERT / NuSpirit Club, Bratislava 20.00

Projekt Rádia_FM Demovnica zajtrajším koncertom oslávi dva roky, za ten čas sa snaží vytvoriť priestor novým talentom na slovenskej hudobnej scéne – venuje sa jej v relácii, kde umelcov hodnotia hudobní profesionáli. Ako znejú najnovšie hudobné trendy, môžete sa presvedčiť na májovom podujatí. Najprv sa predstaví dvojica z Púchova Lille, ktorá svoj debut vydala zhruba pred mesiacom.

Košická kapela Deal zažije na pódiu svoju premiéru, ich pesničky zaujali napríklad aj rádiá v Česku, Bosne a Hercegovine či v Lotyšsku. Mladú pesničkárku Dominiku Fričovú bude na koncerte sprevádzať bubeník z kapely Korben Dallas Ozo. Večer uzavrie Nuuku, ktorý sa venuje netradičným kompozičným postupom s nevídanými nástrojmi. Vstup na akciu je voľný.