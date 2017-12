Tip na utorok: Čo máme spoločné s ilegálnymi prisťahovalcami

Dnes večer hosťuje v Bratislave nitrianske divadlo a v Lisztovej záhrade sa debatuje o budúcnosti tlačených médií.

12. máj 2015 o 15:38 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, mog

Zlatý drak

Divadlo/Štúdio SND, Bratislava, 19.00

Ilegálny prisťahovalec sa pohybuje mimo zákona. Keď ho rozbolí zub, nemôže zájsť k zubárovi, keď mu niekto ubližuje, nemôže ísť na políciu. Svet prisťahovalcov je pred našimi očami ukrytý. Ako v Zlatom drakovi. Tak sa volá čínsko-vietnamsko-thajský fast food, miesto, kde sa cudzinci schádzajú a pracujú. Akoby do nášho života nepatrili, no pritom sa práve oni starajú o naše spokojné bruchá. Tu, v stiesnenej kuchynke, medzi syčiacimi plynovými horákmi vytrhnú kliešťami na kov mladému Číňanovi boľavý zub. Kam až doletí? Kto si dá thajskú polievku, do ktorej zub čľupol?

Hra v súčasnosti najhranejšieho nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfeniga zaujala tvorcov nitrianskeho Divadla Andreja Bagara – autor sa v nej s odstupom a schopnosťou abstraktného pohľadu upriamuje na žáner sociálnej drámy. V krátkych, trpko-komických epizódach rozpráva o temných stránkach nášho globalizovaného sveta.

Porota festivalu Nová dráma, ktorý práve prebieha v Bratislave, vybrala inscenáciu do svojho súťažného programu. Nitriansky súbor vystúpi dnes v Štúdiu Slovenského národného divadla, v réžii Svetozára Sprušanského sa v hlavných úlohách predstavia Juraj Ďuriš, Lenka Barilíková, Jana Kovalčíková, Marcel Ochránek a Martin Šalacha.

V rámci festivalu dnes o 16.30 uvádza ďalšiu z inscenácií aj bratislavské divadlo Ticho a spol. Ivan Martinka a Andrej Kalinka zo združenia Med a prach vystúpia uvedú titul Domov Eros Viera.

Diskusia/Lisztova záhrada

O budúcnosti tlačených médií

Čo ďalej s novinami a knihami? Dokedy ešte budú vychádzať v tlačenej podobe? To sú otázky, ktoré nás neraz zaujmú našu myseľ a odpovede na ne buď nevieme, alebo nie sú práve najoptimistickejšie. Tému budúcnosti tlačených médií a prínosu digitálnych čias do vydavateľskej praxe bude dnes rozoberať Zuzana Tkáčiková, moderátorka rádia Devín, v rámci živej debaty v bratislavskej Lisztovej záhrade. Bytostne ju začala riešiť, keď sa z Bratislavy pred časom presťahovala do Banskej Štiavnice a niekoľko fúr urobila iba s knihami. "Zaujíma ma praktický vývoj na Slovensku – nielen ekonomické či ekologické aspekty, ale aj obyčajné ľudské hľadisko. O prognózach sa môžeme dočítať, ale iné je to v realite," hovorí. Diskusiu bude viesť s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom, novinármi Tomášom Prokopčákom a Lukášom Filom, manažérom pre e-knihy Radovanom Ščibránym a majiteľom antikvariátu Tomášom Lazarom. Rádio Devín diskusiu odvysiela 20. mája.



Unikáty českých a slovenských múzeí

VÝSTAVA/ Historické múzeum SNM, Bratislava

Vzácne historické skvosty opúšťajú svoje depozitáre len pri výnimočných príležitostiach. Takou je 200. výročie českého múzejníctva. Tri české unikáty na chvíľu opustili svoje domovské múzeá, aby ich návštevníci mohli prvýkrát vidieť všetky pohromade. Výstava obišla múzeá v Prahe, Brne a Opave a teraz sa jej posledným dočasným útočiskom stal Bratislavský hrad.

K trom skvostom českých múzejných zbierok - Věstonickej venuši, hlave Kelta z Mšeckých Žehrovic a vzácnemu meteoritu z obdobia paleolitu z Opavy-Kylešovíc pribudol aj slovenský unikát. Vzácny a jedinečný šperk z bohatého kniežacieho hrobu v Zohore. Ide o zlatý náramok zo zbierky Archeologického múzea, ktorého pôvod sa datuje až do rímskych čias. Jeden z najdrahocennejších šperkov v Európe spolu s ostatnými troma českými pokladmi bude vystavený do 14. júna v Rytierskej sieni Bratislavského hradu.

