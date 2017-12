Rómea a Júliu si vo filme zahrali tínédžeri aj štyridsiatnici

Len ťažko si predstaviť rekordnejší príbeh, než je nadčasová milenecká smutnohra od Williama Shakespeara Rómeo a Júlia. Uchvacuje nás, pretože je v nej všetko. Láska, nenávisť, smrť aj zmierenie.

14. máj 2015 o 9:06 Erika Litváková

Len ťažko si predstaviť rekordnejší príbeh, než je nadčasová milenecká smutnohra od Williama Shakespeara Rómeo a Júlia. Uchvacuje nás, pretože je v nej všetko. Láska, nenávisť, smrť aj zmierenie.

Kým sa príbeh dostal do rúk Shakespearovi, spracovali ho v novelách aj iní. Autorom prvej známejšej bol Luigi da Porto a kým sa jej chopil Shakespear, boli spracované minimálne ďalšie štyri verzie. Ale až Shakespeare dal legende, ktorá sa stala skutočnosťou, ten pravý náboj, hĺbku a šarm.

Hra sa inscenuje takmer nepretržite od roku 1595. Poskytla námet mnohým slávnym maľbám, básňam, operám, baletu i próze. Keď sa objavil film, netrvalo dlho a presadila sa aj tam. Podľa internetovej databázy filmov bola lovestory o milencoch zrodených pod neprajnými hviezdami sfilmovaná doteraz tridsaťkrát.

A to sa pritom počítali len filmy, ktoré Shakespearovu divadelnú hru priamo uvádzajú ako predlohu a verne sa jej držia. Úspešný nemý taliansky film z roku 1912 bol napríklad políčko za políčkom pred dvadsiatimi rokmi zreštaurovaný, skolorovaný a neskôr aj zdigitalizovaný pre televízne vysielanie.

Má čosi cez tridsať minút a je voľne dostupný na internete. Trochu splašené pobehovanie postáv pred kamerou a výrazné herecké gestá pôsobia dnes už skôr komicky, no reštaurátori vykonali skvelú prácu a na scenériách aj kostýmoch je čo obdivovať.

Zrelý vek v nevýhode

S rešpektom a úctou k predlohe sa pripravovala asi najslávnejšia medzivojnová adaptácia, ktorú režíroval vplyvný hollywoodsky režisér a producent, syn židovských prisťahovalcov z Maďarska George Cukor.

Film z roku 1936 produkoval Irving Tahlberg a v jeho životopise sa spomína, ako úzkostlivo dbal na zachovaní pôvodnosti. Pre scenáristov najal odborníkov anglistiky so slovami: „Vašou úlohou bude chrániť Shakespeara pred nami.“

Bolo to však až po tom, čo skúsili sprístupniť jazyk hry súčasníkom, no rýchlo zistili, že americký slang dvadsiatych rokov minulého storočia typu: „Julie, baby, I´m ga-ga over you,“ (Júlia, zlatko, som do teba blázon) pôsobí smiešne. Vo filme bola použitá hudobná ouvertúra Rómeo a Júlia od Petra Iľjiča Čajkovského z roku 1869.

Zo štyroch nominácií na Oscara však ani jednu nepremenil. Štyridsaťtriročný Leslie Howard vo filme stvárnil Rómea a Júlia v podaní Normy Shearerovej mala 34. Hrať mladučkých milencov so životnými skúsenosťami stredného veku asi nevyznievalo celkom presvedčivo.

Deň premiéry filmu navyše smutne poznačila smrť producenta a dodala projektu zvláštne tragický akcent.