Simpsonovci stratili Neda Flandersa aj pána Burnsa

Komik sa údajne nedohodol s producentmi ohľadne podmienok svojej zmluvy a nedostatku slobody, aby mohol pracovať na iných projektoch, píše portál NME.

Shearer v Simpsonovcoch daboval známe postavičky už od počiatku v roku 1989. Jeho hlas si osvojili napríklad pán Burns, Waylon Smithers, Ned Flanders, či riaditeľ Skinner. Tvorcovia seriálu na jeho odchod zatiaľ nereagovali, nedávno oznámili vznik ďalších dvoch sezón na americkej televíznej stanici FOX.

from James L. Brooks' lawyer: "show will go on, Harry will not be part of it, wish him the best.". (1/2)