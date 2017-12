Festival v Cannes: Šialenému Maxovi tlieskali

14. máj 2015 o 16:33 Kristína Kúdelová

Akčné filmy sa do hlavnej súťaže v Cannes nedostávajú. Nová epizóda Mad Maxa však divákov veľmi potešila. Zaradil sa k akčným filmom, čo sú premyslené a aj veľmi nápadito nakrútené.

Festival v Cannes sa môže tváriť, že objavuje nové cesty filmového umenia. Niekedy však dáva prednosť čistej ľudovej radosti a zdá sa, že to robí celkom rád. Tento rok do programu zaradil ďalšiu epizódu zo života Šialeného Maxa, bývalého policajta, ktorého svetová apokalypsa premenila na zviera hnané jediným inštinktom, inštinktom prežiť.

Keď niet vody, Max musí znovu prísť

George Miller vtrhol s touto postavou do sveta kinematografie v roku 1979. Niekoľko rokov predtým bol lekárom, svoju profesiou však zanechal, aby sa mohol venovať pesimistickým víziám, pred ktorými sa zrazu ľudstvo ocitlo. Jeho akčný príbeh, v ktorom mal hlavnú úlohu Mel Gibson, mimoriadne zaujal, vrátil sa s ním potom ešte dvakrát.

A teraz už aj tretíkrát. Je však zrejmé, že to neurobil preto, aby z popularity Maxa znovu čosi vyťažil. Nový film Mad Max: Fury Road je reakciou na zmenené klimatické podmienky, na nedostatok vody, vojny o vodu, stratu solidarity a tiež na zneužívanie politickej moci.

Zaradil sa k tým akčným filmom, ktoré svojou myšlienkou stoja pevne na zemi, sú premyslené aj nápadito nakrútené. Napríklad, kameramanom tohto filmu je John Seale, ktorý má Oscara za drámu Anglický pacient.

Je v ňom niekoľko dlhých sekvencií, po ktorých publikum v Cannes spontánne a nadšene tlieskalo.

video //www.youtube.com/embed/hEJnMQG9ev8

Tri sekundy na akciu

Mel Gibson tentoraz úlohu nedostal, nahradil ho Tom Hardy a popri ňom sa objavila a silná ženská postava. Charlize Theron zosobňuje tú časť príbehu, ktorá súvisí s rastúcou a v postapokalyptickom svete aj žiaducou emancipáciou.

George Miller svojich hercov pochválil za to, že dokázali hrať v podmienkach, keď medzi zvolaním Action! a Cut! neprešli viac ako tri sekundy – pretože nový Mad Max je nakrútený v obrovskom rytme, je v ňom 2700 strihov. Radosť fanúšikov by vraj malo podporiť to, že nakrúcanie všetci prežili. Bolo pri ňom pár škrabancov, ale žiadna zlomená kosť.