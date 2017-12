Piesňou pomohol prekonať nespravodlivosť

Americký folkový muzikant a skladateľ premenil cirkevnú pieseň na hymnu občianskeho hnutia.

15. máj 2015 o 23:32 Katarína Antalová

Spievali ju v priebehu šesťdesiatych rokov na demonštráciách a zhromaždeniach vrátane pochodu, ktorý viedol v roku 1965 Martin Luther King zo Selmy do Montgomery. Pieseň We shall overcome, ktorú možno preložiť ako 'Prekonáme', má korene v cirkevnej piesni z 19. storočia, ktorú spievali otroci na americkom juhu a mala v Spojených štátoch dlhú históriu ústneho podania.

Guy Carawan(27. 7. 1927 - 2. 5. 2015) ju nevymyslel ani nenapísal,