Berryová a Cruzová si zahrajú pacientky na psychiatrii

Los Angeles 11. januára (TASR) - Oscarom ovenčená americká herečka Hale Berryová si spolu so španielskou kolegyňou Penelopou Cruzovou zahrá v novom ...

11. jan 2003 o 4:52 © TASR 2003

Los Angeles 11. januára (TASR) - Oscarom ovenčená americká herečka Hale Berryová si spolu so španielskou kolegyňou Penelopou Cruzovou zahrá v novom thrilleri o nadprirodzených javoch s názvom Gothika.

Berryová stvárni postavu psychiatričky, ktorá sa jedného dňa zobudí ako pacientka v ústave pre šialených zločincov, kde predtým pôsobila ako lekárka. Zistí, že je obvinená z vraždy, vôbec si však vôbec nepamätá, že ju spáchala.

Cruzová stelesní Chloe, charizmatickú, no psychicky narušenú pacientku v ústave.

Gothiku pre spoločnosť Warner Bros produkuje Joel Silver. Podľa internetového magazínu Hollywood Reporter by sa malo s nakrúcaním začať na jar a do amerických kín by mal film prísť už na jeseň.