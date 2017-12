Kroner urobil z Lokal TV film, Rytmaus bude aj v kinách

LokalFilmis od tvorcov Lokal TV príde do slovenských kín. Pozrite si všetky nové filmové a seriálové ukážky.

16. máj 2015 o 15:01 Dávid Tvrdoň

LokalFilmis od tvorcov Lokal TV príde do slovenských kín. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

LokalFilmis

Obľúbení hrdinovia zo seriálu Lokal TV sa v druhej polovici júna dostanú aj do slovenských kín. Celovečerný animovaný film režíroval Jakub Kroner, aj si k nemu napísal scenár. O hudobnú produkciu sa postaral Marián Čekovský a oficiálna ukážka sľubuje, že vo filme sa objaví celá plejáda originálnych postavičiek.

Aj keď tvorcovia v úvode ukážky hovoria, že ide o prvý slovenský animovaný celovečerný film, nie je to pravda. Tento titul získal už v roku 1976 film Viktora Kubala nazvaný Zbojník Jurko.

video //www.youtube.com/embed/difV_VoSdV8

Minority Report

V roku 2002 sa do kín dostalo sci-fi film slávneho Stevena Spielberga. O trinásť rokov neskôr prichádza na televízne obrazovky rovnomenný seriál ako pokračovanie známej snímky. Bude sledovať život jedného z troch jasnovidcov, ktorý aj po ukončení programu stále vidí vraždy predtým, než sa stanú.

video //www.youtube.com/embed/_fLl-DMzxrk

Supergirl

DC Comics už nevydržalo sledovať úspech komiksových filmov a seriálov štúdia Marvel a po dvoch úspešných seriáloch (Arrow, Flash) prichádza tretí - Supergirl. Odhalí príbeh Supermanovej sesternice Kary, ktorá sa snaží zapadnúť do veľkomesta, a zároveň sa učí pomáhať druhým. Podľa ukážok to ale nevyzerá na temný supermanovský svet, ktorý v poslednom filme ukázal režisér Zack Snyder.

video //www.youtube.com/embed/Lm46-envrHo

Legendy zajtrajška

A keďže jeden nový seriál nestačí, budú rovno dva. Seriál Legendy zajtrajška (DC's Legends of Tomorrow) spojí rovno osem hrdinov a záporákov z komiksového sveta DC Comics. Niektorí sa už predstavili v predošlých seriáloch, iní budú mať premiéru. Zatiaľ na televíznej obrazovke, ale až budúci rok.

video //www.youtube.com/embed/4MubNoWQiSc

Jem a skupina

Ani tento rok nemôže byť bez hudobných a tanečných filmov. Jeden z nich má na svedomí režisér Jon Chu (Let’s Dance 2, Justin Bieber’s Believe, G.I. Joe 2). Jem a skupina (Jem and the Holograms) vykreslí príbej mladej speváčky, ktorá sa vďaka videu YouTube stane slávnou.

video //www.youtube.com/embed/mfa9t-TeeVU

Všemocný

Pre štyrmi rokmi málokto čakal, že Bradley Cooper v hlavnej úlohe snímky Všemocný (Limitless) presvedčí a raz sa o tom bude hovoriť ako o dobrom filme. Na jeseň sa dočkáme aj seriálového spracovania s iným hrdinom v hlavnej úlohe a iným príbehom.

video //www.youtube.com/embed/yAZpdTR1mTY

Between

Netflix má dobrý nos na úspešné snímky a apokalyptický Between podľa ukážky opäť vyzerá, že by mohol divákov presvedčiť. V mestečku Pretty Lake sa rozšírila choroba, ktorá zabíja každého, kto má viac ako 21 rokov. Mladí, ktorí prežili si musia poradiť sami, keďže sú zavretí v karanténe.

video //www.youtube.com/embed/Po5sKv4E2ko

Wolfpack

Dokumentárny film o bratoch Angulovcoch získal na filmovom festivale Sundace hlavnú cenu poroty. Otec ich celý život držal zamknutých v byte a svet spoznávali len cez filmy. Potom jeden z nich utiekol a všetko sa zmenilo. Dokument sleduje, ako spoznávajú okolitý svet, a ako na neho reagujú.