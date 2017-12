Tip na pondelok: Oveľa rýchlejší a zbesilejší ako Rýchlo a zbesilo

V kinách môžete vidieť unikátny akčný film, v Ateliéri Babylon unikátnu speváčku a v Primaciálnom paláci predstavia unikátnu publikáciu.

18. máj 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog, ea

Mad Max: Zbesilá cesta

KINOTIP

Taký akčný film ako Mad Max: Zbesilá cesta v kinách dávno nebol – taký, ktorý by mohol uspokojiť masového aj intelektuálneho diváka. Veľa sa v ňom síce nediskutuje, napriek tomu obsahuje toľko postáv ako ruský román z devätnásteho storočia.

Vzťahy, ktoré by sa v knihe riešili možno na tisíc stranách, nový film zhustil do dvojhodinovej automobilovej naháňačky v púšti. Takej napínavej, takej intenzívnej, takej rýchlej a takej zbesilej, že pri ňom séria Rýchlo a zbesilo môže pôsobiť ako nudná konverzačná dráma.

Už od prvých záberov vás Mad Max úplne pribije do sedadla šialeným strihom obrazov. Tie snímal oscarový kameraman John Seal (cenu získal za Anglického pacienta), ktorý sa pre tento film vrátil z dôchodku – aj vďaka nemu mnohé scény pôsobia vyslovene magicky, ako napríklad prechod piesočnou búrkou alebo prestrelka v hmle a blate. A najmä vtedy, keď sa rozhodnete priplatiť si za 3D.

K tomu vám zo všetkých strán duní hudba od holandského tvorcu elektronickej hudby Junkieho XL. Náročnejšieho diváka zase zaručene pobaví rozmanitosť vymysleného sveta a mnohé jeho zábavné detaily.

Ocitneme sa totiž v pochmúrnej budúcnosti, kde je voda nedostatkovým tovarom, okolitá krajina sa premenila na rozpálenú púšť a spoločnosť riadia klany a odpudiví diktátori. Jedným z nich je Immortan Joe, ktorý svojim podriadeným sľubuje budúcnosť v nebeskej Valhalle, ak mu budú slúžiť. To, čo ľudstvu ostalo, sú šialené vozidlá a večný boj o benzín. Niektorí sa však nedokážu vzdať nádeje a veria, že za horizontom čaká raj.

video //www.youtube.com/embed/hEJnMQG9ev8

Lizz Wright

KONCERT TIP / Ateliér Babylon, Bratislava 19.00

Vzbudzuje dojem, že dokáže zaspievať čokoľvek od džezu a gospelu až po R&B, soul a pop. A čokoľvek si vyberie, vždy to znie elektrizujúco a podmanivo. Americká speváčka Lizz Wright nezaprie svoju gospelovú minulosť. Práve jej láska ku gospelu prerástla neskôr aj do lásky k spevu, ktorý študovala na prestížnych univerzitách v Atlante, New Yorku a Vancouvri. Debutovala v roku 2003 nahrávkou Salt, zatiaľ posledný, v poradí štvrtý album s názvom Fellowship jej vyšiel v roku 2010.

Jej dnešný koncert okorení svieži slovenský projekt Katarzia, excentrická mladá pesničkárka Katarína Kubošiová. Neošúchaným prejavom a zaujímavými textami už stihla rozvíriť vody aj v susednom Česku. Kombinácia americkej džezovej divy a vychádzajúcej slovenskej hviezdy sľubuje doslova „katarzný“ zážitok.

video //www.youtube.com/embed/fZDMyMOlB1w

Bratislava Metropolis – otvorená otázka

Krst a prednáška/Primaciálny palác Bratislava, 17.00

V roku 2011 navštívil Bratislavu významný architekt Dominique Perrault. Mal tu prednášku, v ktorej naše hlavné mesto, ležiace na križovatke Rakúska, Maďarska a Česka, označoval za možnú metropolu. Už vtedy sa v hlavách jeho tunajších kolegov začala rodiť myšlienka o knihe, ktorá by mohla poskytnúť komplexný pohľad na fenomén metropolitného územia Bratislavy.

Po štyroch rokoch je dvojjazyčná francúzsko-slovenská publikácia realitou. Volá sa Bratislava Metropolis a dnes podvečer ju predstavia v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za osobnej účasti tohto svetoznámeho francúzskeho architekta.

Vydáva ju Spolok architektov Slovenska v spolupráci so slovenským ateliérom Bogár Králik Urban. Nájdeme v nej esejistické reflexie viacerých autorov z rôznych vedných odborov, založené na výskumoch. Podľa nich má byť kniha úvodom do diskusie o budúcnosti Bratislavy ako stredoeurópskej metropoly, aj preto nechýba na zadnej strane jej obálky veľký otáznik. Architekt Dominique Perrault bude po krste knihy na tému Metropolis aj prednášať.