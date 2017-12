Kultúrne tipy: Stredná Európa ťa miluje alebo Pešo do Jeruzalema

Prvá inscenácia z tmavej pivnice divadla SkRAT sa už nehráva často, ale stále sa drží v repertoári. Dnes je šanca ju vidieť.

19. máj 2015 o 0:00

Stredná Európa ťa miluje

Divadlo/A4 Nultý priestor Bratislava, 20.00

Prvá inscenácia z tmavej pivnice sa stále drží v repertoári divadla SkRAT.

Keby sme si každý deň mohli povedať, že nás Európa miluje, možno by sme boli psychicky zdravší. Bratislavský súbor SkRAT o tom rozmýšľal už pred jedenástimi rokmi. V tom čase Slovensko práve vstupovalo do Európskej únie. Hoci touto témou vtedy mnohí žili, s divadlom to veľmi nesúviselo. Napriek tomu vznikla inscenácia Stredná Európa ťa miluje. A veľmi čarovná.

Pravdu povediac, súbor SkRAT v tom čase ešte neexistoval. Jeho dnešní členovia boli vtedy bývalými členmi divadla Stoka, ktoré sa pár rokov predtým rozpadlo. Viacerí z nich sa naďalej stretávali, navštevovali a hoci mali za sebou veľkú a pomerne dlhú tvorivú etapu, postupne sa v nich opäť začal ozývať pretlak nových nápadov. Neubránila sa im herečka Inge Hrubaničová ani herec Vlado Zboroň. V tom čase sa zblížili s divadelníkmi Dušanom Vicenom a Vítom Bednárikom z trnavského súboru Disk. Keďže bývali blízko seba, po večeroch začali vymýšľať, písať a nahrávať vlastné texty.

„Spočiatku som nemal chuť robiť divadlo, cítil sa vyhorený a bez inšpirácie, no zrazu to opäť fungovalo. Cítili sme sa oslobodení od minulosti. Už sme nad ňou nenariekali, nenadávali sme na ňu, akosi prirodzene sme cítili, že chceme skúsiť ísť vlastnou cestou,“ spomína na toto obdobie Vlado Zboroň. Na nikoho sa neviazali, nemali žiadne ambície, nikoho o nič nežiadali. Bolo im spolu nielen príjemne, ale aj tvorivo. Urobili si divadlo tak, ako chceli, vymysleli nenákladnú výpravu, a kým inscenáciu naskúšali, Zboroň upravil vo svojom domčeku na Jelenej ulici pivnicu, kde vybudovali jednoduchú scénu. Pozvali najbližších kamarátov a urobili malú premiéru. Čo čert nechcel, ľudia začali byť zvedaví. Klasicko-avantgardná, nepoliticko-politická, folklórno-brutálna komédia v duchu šialenej jazdy do temných hlbín stredoeurópskej duše oslovovala postupne ďalších a keď sa neskôr súbor SkRAT sformoval a získal svoj priestor, stala sa súčasťou repertoáru a drží sa v ňom dodnes. Všimol si ju aj prestížny festival Divadelná Nitra, niektorí kritici ju dodnes označujú za jednu z najlepších inscenácií, ktoré tu po roku 1989 vznikli. A pritom nie je titulom odsúdeným osloviť iba zopár intelektuálov.

Eva Andrejčáková

Veronica Marsová (film)

TVTIP/HBO 18.10

Obľúbená cynická detektívka z populárneho mládežníckeho televízneho seriálu sa pred rokom dočkala aj celovečerného filmu, ktorý kompletne zaplatili fanúšikovia cez internetovú kampaň na stránke Kickstarter. Pôvodný plán získať dva milióny dolárov potrebných na nakrúcanie producenti splnili za menej ako desať hodín.

O tom, že Veronica Marsová je hlavne filmom pre nich, nemožno pochybovať – vrátia sa v ňom takmer všetky postavy zo seriálu a obsahuje rovnako svieži mix humoru a záhad ako televízne epizódy. Zmenilo sa len prostredie. Veronica už dávno neštuduje, ale práve získala prácu v prestížnej právnickej firme v New Yorku. Až na naliehanie bývalého priateľa sa vracia do rodného mesta, aby pomohla očistiť jeho meno.

(mh)

40 dní pešo do Jeruzalema

PROJEKCIA/KC DUNAJ

Cestovateľská projekcia, ktorá v Brne vypredala veľkú sálu kina. Český študent Ladislav Zibura zbalil 12 kilogramov do batoha, vyhodil ho na chrbát a vydal sa pešo do Jeruzalema. Bez mapy a orientačného zmyslu prešiel 1400 kilometrov naprieč rozpáleným Tureckom a dostal sa nakoniec k Múru nárekov. Prečo? Vraj chcel porozumieť ženám.

Pôvodne chcel zážitky premietať kamarátom v podobe fotiek, teraz má ponuky z knižných vydavateľstiev a dal v práci výpoveď – údajne vymyslel nový žáner – cestovateľskú stand-up šou. Okrem toho sa totiž Zibura pešo vybral aj do Santiaga de Compostela a do Ríma, s nohami na pedáli potom absolvoval cestu k Severnému moru a naspäť.

(kul)