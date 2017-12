Láska na prvý boj pripomína Formana

Pozor na film Láska na prvý boj. Je oveľa lepší ako jeho slovenský distribučný názov. Pripomína filmy Miloša Formana, ibaže je v modernom šate.

18. máj 2015 o 17:54 Miloš Ščepka

Celovečerný hraný debut francúzskeho scenáristu a režiséra Thomasa Cailleyho Les Combattants (Bojovníci) vstúpil do slovenských kín s prekladom medzinárodného názvu Love At First Fight v titule.

Nedajte sa však odstrašiť ani násilne presladeným názvom, ani zavádzajúcim označením „romantická komédia“. Nejde ani o romantiku, ani o komédiu, ani o lásku, ani o prvý boj. Obdivuhodne zrelá prvotina vonia Formanovým Černým Petrom, Láskami jednej plavovlásky a kultovým muzikálom Ladislava Rychmana Starci na chmelu. Lenže je načisto dnešná.

Civilne, s dojímavou prostotou, a teda dokonale presvedčivo zobrazuje dospievanie dvojice mladých súčasníkov – citlivých, neistých a zraniteľných –, katalyzátorom ktorého sa stane letný armádny kurz a pokus vytvoriť si pre seba a svoju lásku vlastný svet. Samozrejme, vieme, že takéto pokusy sú pochabé a odsúdené na neúspech.

Lenže človek dozrieva práve prekonávaním neúspechov. Aby bol nabudúce pripravený.

Príliš ľudskí pre armádu

Arnaud a jeho starší brat Manu sa v prímorskom kraji na juhu Francúzska aj po otcovej smrti usilujú udržať nad vodou malú rodinnú drevársku firmu. V mestečku robí rozruch armádny náborový kamión. Vojaci rozdávajú suveníry, organizujú zápasy – a lovia duše.

Netreba sa upísať hneď. V ponuke je i nezáväzný prázdninový vojenský tábor pre mládež s kurzom prežitia. Doň sa prihlási rázna a odmeraná Madeleine. Dievča zo zazobanej rodiny, pre ktorú Manu s Arnaudom stavajú záhradný domček, má problém. So sebou, so svetom, so vzťahmi.

Svoj strach žiť skrýva za negativizmus, odmietanie, odmeranosť a prehnanú sebestačnosť. Vojenský výcvik je pre ňu prostriedkom na zabezpečenie prežitia v nepriateľskom cudzom svete, odsúdenom na zánik. Prostého nenáročného a nijako intelektuálne nezaloženého Arnauda Madeleine láka ako opačný pól magnetu, a tak sa do tábora prihlási aj on.

Oslava trápnej všednosti

Navzájom sa ovplyvňujú a nebadane menia. Pre vojenskú kariéru je však prekážkou rovnako Madeleinin individualizmus aj Arnaudov zdravý sedliacky rozum, vzpierajúci sa armádnemu výplachu.

Po sérii nedorozumení a konfliktov obaja počas orientačného pochodu opustia výcvik a rozhodnú sa ostať žiť v lesnom svete svojich predstáv o slobode. Čoskoro ich dostihne neúprosná realita. A je hnusná.

Réžia citlivo pracuje s možnosťami metaforických interpretácií na pohľad realistického obrazu (drevo, oheň, fretky, mrazené kurence, orientácia) a spolieha sa na herecké výkony, ktoré ju nesklamú.

video //www.youtube.com/embed/hyT4gEKn-ck

Adéle Haenel ako Madeleine je od samého začiatku výrazná a nápadná. Jej etuda roztápania ľadovej kráľovnej si vás podmaní presvedčivosťou, zábavnosťou i nevtieravým pôvabom. Kévin Azais ako Arnaud zasa typom, fyziognómiou, výrazovými prostriedkami i technikou nehereckého herectva pripomína Vladimíra Pucholta v jeho vrcholnej forme.

Láska na prvý boj je ten typ filmu, v ktorom zdanlivo nejde o nič – a práve preto ide o veľa. Jeho devízami sú hutná atmosféra, podmanivé charaktery, pútavý vývoj vzťahov a všednosť, ktorá vie byť trápne komická i mnohoznačne veľavravná.

Nenápadné skromné dielko, ktoré by nemalo ujsť pozornosti náročných fanúšikov kvalitnej filmovej zábavy.