Festival v Cannes: Niekto dostane lístok, niekto pokutu

Obyvatelia Cannes majú počas festivalu nielen práva, ale aj povinnosti.

18. máj 2015 o 18:01 Kristína Kúdelová, kk

Na fasáde radnice v Cannes je obrovská fotka tancujúceho Quentina Tarantina. Nie náhodou. Radnica je miesto, kde majú obyvatelia tohto mesta k filmovým hviezdam najbližšie.

Najväčší filmový festival nie je určený im, prednosť majú profesionáli, a ak sa chcú dostať do kina, jednou z ich mála šancí je, že im prístup zabezpečí radnica – keď ich vyžrebuje.

Radšej nevychádzajú von

Ak by sme to zjednodušili až trochu skreslili, domáci majú počas festivalu viac povinností ako práv. Premávka je neúnosne prehustená, obchody preplnené a starší ľudia sa púšťajú do dobrodružstva, ak sa zamotajú do náhliaceho sa davu ľudí na služobnej ceste. A okrem toho, polícia ich kontroluje na každom kroku.

Mesto rozbehlo kampaň za čistotu ulíc a v noci do nich vyrážajú hliadky, ktoré kontrolujú odhodené cigarety alebo plechovky. Pokuta je za ne neúprosná, 180 eur.

Je celkom pochopiteľné, že sú aj takí, čo v týchto dňoch do mesta vôbec nevychádzajú.

Vynadá im aj Tarantino

Presvedčiť ich môže len kino na pláži.

Je otvorené pre každého a zadarmo, a pritom sa často stáva, že premietané filmy režiséri a herci prídu uviesť a užívajú si, že tam nie je žiadny červený koberec. Vlani s Umou Thurmanovou prišiel aj Quentin Tarantino a vynadal každému, kto sa odvážil priznať, že Pulp Fiction ešte nevidel.