Tip na stredu: Ochutnávka z nášho najväčšieho hudobného festivalu

Odporúčame vám niekoľko koncertov pod Obrátenou pyramídou, krst novinky od Longitalu a divadelné predstavenie podľa filmu Larsa von Triera.

20. máj 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog, ea

Bažant Pohoda Deň_FM

KONCERT / Slovenský rozhlas, Bratislava 8.00 – 22.00

Ochutnávku atmosféry nášho najväčšieho hudobného festivalu tradične ponúkne podujatie v priestoroch Slovenského rozhlasu. Najväčším lákadlom je rozhodne večerný koncert mladého anglického speváka a producenta Williama Doyla s prezývkou East India Youth, ktorý na festivale vystúpil pred rokom.

Za svoj debut získal pochvalné vyjadrenia hudobnej kritiky a tiež nomináciu na prestížnu cenu Mercury. Jeden z novinárov bol jeho hudbou dokonca taký očarený, že mu založil vlastné hudobné vydavateľstvo.

Teraz príde East India Youth predstaviť svoj druhý album Culture of Volume, ktorý vyšiel pred mesiacom a obsahuje netradičnú zmes experimentálnej elektronickej hudby a citlivých balád, atmosféry tanečnej a melancholickej – o jeho budúcnosť sa zaujíma aj jeden z jeho najväčších vzorov, otec ambientnej hudby Brian Eno. Ten o jeho hudbe povedal pre Guardian: „Je vzrušujúce počuť kontrast medzi tým, čo je bez výrazu a technické s jeho krásnym hlasom.“

video //www.youtube.com/embed/1wL_JE_ksh8

Okrem Doylovho vystúpenia sa môžete tešiť aj na významnú českú kapelu Midi Lidi. Známa je napríklad tým, že pre historickú filmovú drámu Protektor zremixovala staré swingové piesne. Slovenskú hudobnú scénu bude zastupovať napríklad skupina Bez ladu a skladu, Vec či Jimmy Pé.

V prípade priaznivého počasie si na terase Obrátenej pyramídy môžete zahrať aj futbal – ak by pršalo, tak sa program presunie do priestorov Komorného štúdia. Organizátori festivalu sa aj zoči-voči stretnú so zvedavcami na raňajšej tlačovej konferencii. Za vstup na podujatie sa neplatí.

video //www.youtube.com/embed/zBHtMh167-o

Longital – krst albumu

KONCERT/ Berlinka SNG, Bratislava, 20.00

Nový album hudobného dua Longital je výsledkom posledných troch rokov, počas ktorých hľadalo svoju novú tvár. Odložili elektroniku, presedlali na akustickú hudbu a k dvojici Shina & Dano Salontay sa po trinástich rokoch vrátil bubeník Marián Slávka.

Názov albumu A to je všetko?veľa vypovedá.„Je o pocite, keď sa niečo neodvratne končí, je to mimo dosahu našej vôle a zároveň vzniká akýsi pocit priestoru, beztiaže, ako zárodok čohosi, čo ešte nie je ani tušené,“ napísal na ich stránke Daniel Salontay.

Album obsahuje nanovo nahrané staršie skladby, duo však tentoraz stavilo na živý zvuk a nahralo ho naraz, bez akéhokoľvek editovania. „Možno sme aj chceli urobiť niečo nové, ale ukázalo sa, že sme toho už urobili dosť veľa a toto všetko v nás ešte žije,“ doplnila Shina.

video //www.youtube.com/embed/oEP81OUSb5E

Dogville

Divadlo/Stanica Žilina 22.30

Kde inde, ako v Žiline sa dnes začína festival slovenských bábkových divadiel Bábková Žilina. Štvrtý ročník festivalu bude trvať do piatka, prinesie kopec pekných predstavení, a zďaleka nie všetky pre deti. Napríklad dnes večer bude na žilinskej Stanici hosťovať Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry s inscenáciou Dogville.

Ide o divadelnú adaptáciu výborného rovnomenného kultového filmu Larsa von Triera - hlavnú úlohu si v ňom zahrala Nicole Kidmanová. Dej hry je krutý a v alegórii odkrýva postoj ľudstva k morálke, idealizmu, k súcitu a milosrdenstvu. V Nitre ju naštudoval režisér Šimon Spišák. V hlavných úlohách sa predstavia Radovan Hudec, Oľga Schrameková, Lucia Korená a ďalší.