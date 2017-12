Festival v Cannes: Voľbá má následok, hovorí čínsky film

Až s uplynutým časom precítime veci z nášho života, ukázala v Cannes čínska múdrosť.

20. máj 2015 o 17:12 Kristína Kúdelová, kk

„Keď sme mladí, nemyslíme na starobu. Keď uzatvárame manželstvá, nemyslíme na rozvod. Keď máme rodičov, neriešime to, že sa raz vytratia, a keď sme zdraví, nebojíme sa choroby,“ hovorí čínsky režisér Jia Zhang­ke. Vo svojom filme Hory sa môžu rozostúpiť vyjadril, že niektoré veci uvidíme a pochopíme, až keď zostarneme, že kým neprejde istý čas, nespoznáme ani komplexnosť našich citov.

Jia Zhang­ke nie je nováčikom na veľkých festivaloch, vo svete má rešpekt a aj do Cannes sa často vracia. Pred dvoma rokmi získal s filmom Touch of Sin cenu za scenár, doma ho však do kín nepustili, vraj pre násilie v obsahu.

S filmom Hory sa môžu rozostúpiť zrejme nebude mať také starosti. Je to len (napohľad) jednoduché rozprávanie o citoch, ktoré je iba človek schopný precítiť – ale zase, všade na svete. Jeho hrdinkou je žena, ktorá sa v mladosti rozhoduje medzi dvoma mužmi a po rokoch, vidí, ako veľmi jedno jediné rozhodnutie ovplyvnilo celý jej život.

A nielen jej, preniesla ho i na ľudí okolo seba aj na ďalšiu generáciu. To, čo kedysi nedomyslela, vyvolalo neskôr komplex udalostí a životných rozpoložení.

Takýto existenciálny film nepotreboval spoločenský kontex, Jia Zhang­ke sa ho však predsa len dotkol. Keďže svoj príbeh rozvinul až do blízkej budúcnosti, roku 2025, predstavil si, ako budú rôzne generácie Číňanov spolu hovoriť, keď dnes mladí ľudia túžia po vzdelávaní v angličtine a zabúdajú rodnú reč.

Novinári počas festivalovej projekcie sami precítili, aké to asi bude. Na istý čas vypadli v kine titulky a pri takom peknom filme im to poriadne prekážalo.