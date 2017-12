Hlavné slovo má slovo. Nech žije Štúr

20. máj 2015 o 17:22 Eva Andrejčáková

Slová žúr a jazykovedec síce vôbec nejdú dokopy, ale iba zdanlivo. Dnes sa chystá zábava, aká tu ešte nebola.

Slová žúr a jazykovedec síce vôbec nejdú dokopy, ale iba zdanlivo. A nič ich nemôže spojiť lepšie ako Rok Ľudovíta Štúra. Ten práve aktuálne oslavujeme. Naša vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia má v októbri 2015 dvesté výročie narodenia. Jazykovedci vraj chystajú zábavu, aká tu ešte nebola. V bratislavskej Starej tržnici dnes na obed rozbiehajú jednodňový festival Štúr-žúr.

„Povedali sme si, že by sme nášho patróna mohli osláviť nielen v úzkom jazykovednom kruhu, ale aj na verejnosti. Chceme príblížiť osobnosť najslávnejšieho slovenského jazykovedca,“ hovorí hlavná organizátorka festivalu a jeho moderátorka Lucia Satinská. Spolu s kolegami a kolegyňami si už dávnejšie všimla, že ikona, ktorej meno nosí aj Jazykovedný ústav, inšpiruje ľudí k rôznym aktivitám. Vznikajú podľa neho filmy aj divadelné hry, jeho meno nosia dokonca kaviarne, má svoje miesto na tričkách a rôznych produktoch, jednoducho, je schopný podporiť turizmus. Žúr by mal toto všetko prepojiť a ukázať, aký rozmanitý vie byť odkaz autora „náuky reči slovenskej“.



"Štúr bol veľkým aktivistom. Tento rozmer mi je blízky," hovorí organizátorka festivalu

Lucia Satinská. Foto - archív L.S.

„Štúr chcel, aby sa v jeho krajine lepšie žilo, bojoval za materinský jazyk a kultúru svojho národa. Napriek tomu ovládal viacero rečí. Bol veľkým a rozhľadeným aktivistom. Tento jeho rozmer je mi veľmi blízky. Politické otázky sú dnes síce iné, no energia zostáva,“ hovorí Satinská. Každý si podľa nej môže jeho odkaz privlastňovať inak, je to prirodzené, ale kto chce naozaj vedieť, kým bol, mal by poznať aj jeho autentické dielo.

Vďaka festivalu Štúr-žúr by sa mohli dnes stretnúť ľudia naprieč povolaniami a generáciami. Program má tri sekcie a hlavné slovo má slovo. Na pódiu o svojom vzťahu k Ľudovítovi Štúrovi budú hovoriť Dušan Jamrich, Ludwig Bagin či Emília Vášáryová, ale aj etnologička Katarína Nádaská či jazykovedkyne Sibyla Mislovičová a Ingrid Hrubaničová. Jeho odkaz v 21. storočí potvrdí aj módna návrhárka Wylczynska, Ján Krekáň zo Štúr Café či kritik Rado Ondřejíček. Vrcholom večera bude inscenácia zvolenského divadla Orol tatranský. Kino Mladosť ponúkne viacero filmov so štúrovskou tematikou, od najstarších až po Kandidáta. Zahrá aj legendárna kapela Slniečko, ktorej hit Ludevít Štúr sa stal neoficiálnou hymnou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.