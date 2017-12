Dnes ožijú obe veľké bratislavské tržnice

Kým v starej tržnici sa bude žúrovať, na Trnavskom mýte dnes štartuje performancia. Radovan Čerevka má výstavu a bude aj džezový koncert.

20. máj 2015 o 17:58

Tržnica Bojárt

V bratislavskej tržnici na Trnavskom mýte dnes štartuje trojdňová hra o zbližovaní ľudí

Performancia/Trnavské mýto, Bratislava

Kedy ste boli naposledy v bratislavskej novej Tržnici na Trnavskom mýte? Život v nej je trochu ospalý a okolie nevábivé. Práve preto si ju všimla Kateřina Šedá. Oceňovanú českú umelkyňu, známu svojimi sociálne ladenými filantropickými projektmi so zapojením veľkej skupiny ľudí, už mali možnosť zažiť ľudia v rôznych kútoch sveta. Zaujala ju aj naša Tržnica, možnosť rozprúdiť v nej život a pokúsiť sa dosiahnuť, aby v nej ľudia mali k sebe bližšie. Spoločenskou hrou, ktorú tu bude viesť oddnes do soboty, by chcela prilákať ďalších návštevníkov. Inšpirovaná známou televíznou šou nazvala svoj projekt Tržnica Bojárt.



Foto - Martin Hlavica

Akcia má symbolickú úlohu, umelkyňa chce z Tržnice vytvoriť istý druh mýtu, podobne ako v jej predchádzajúcich projektoch, napríklad v Bedřichoviciach nad Temžou, odkiaľ svojho času odviezla osemdesiat obyvateľov do Londýna, kde sa mali správať ako doma.

Autorom budovy Tržnice na Trnavskom mýte v Bratislave je Ivan Matušík. Dnes ju mnohí môžu vnímať ako celkom slušné retro, a hoci nie je vhodne udržiavaná, stále má svoje kvality a charakterizuje ju výnimočná postmoderná architektúra. Nie menej dôležité je, že sa v nej stále stretávajú priatelia, predajcovia a zákazníci. Je tradičným miestom nákupov už od roku 1983, mnohí tu ponúkajú svoje vlastné produkty, prevádzkujú drobné dielne a služby.

Dnes teda Kateřina Šedá usporadúva v Tržnici súťaž a počíta s účasťou niekoľkých stoviek ľudí. Akciu symbolizuje kľúč ako nástroj na otvorenie (sa). V jej hre účastníci zbierajú kľúče, ktoré získajú ako odmenu za vyriešenie rôznych otázok. Indíciami sú veci v priestore tržnice, ktoré nie sú na predaj – inventár, špecifické detaily, architektonické prvky, nápisy či zariadenia. Zdrojmi hádaniek na vyriešenie budú zúčastnení predajcovia. Na hre sa môže zúčastniť ktokoľvek bez obmedzenia veku, okrem zamestnancov tržnice, predajcov a organizátorov.

Eva Andrejčáková

One Day Jazz Festival

KONCERT/ Istropolis Bratislava 19.00

Festival, ktorý je oslavou džezovej muziky, sa tento rok dočkal prvého okrúhleho výročia. Aj preto si jeho zakladateľ a uznávaný bubeník Martin Valihora povedal, že desiaty cyklus bude výnimočný. A k tradičnej jednodňovej hudobnej slávnosti pridal ešte ďalší deň. Oba dni sú nabité hviezdnymi menami svetovej džezovej scény.

Ten dnešný odštartuje izraelská speváčka a skladateľka Achinoam Nini, známa pod pseudonymom NOA. Doposiaľ vydala 15 albumov a spolupracovala už s osobnosťami, ako sú Sting, Stevie Wonder či Quincy Jones. Vystúpia aj ikony newyorského Zinc Baru – americký gitarista Ron Affif so svojím hudobným triom. Nové tváre slovenského džezu bude reprezentovať sexteto hudobníkov Cha Bud. V piatok sa nadšenci tohto žánru môžu tešiť na vystúpenie Juraja Grigláka & Company a amerického bubeníka menom Poogie Bell, džez v krvi predvedie aj ďalší americký gitarista Wayne Krantz a nebude chýbať ani Martin Valihora, ktorý si zahrá s islandskou fusion kapelou Mezzoforte.

(mog)

Radovan Čerevka – After Expiration

TIP VÝSTAVA/ Roman Fecik Gallery Bratislava

Dá sa masmediálna realita pretaviť do vizuálneho umenia? Výtvarník Radovan Čerevka to dokáže. Dlhodobo sa venuje reflexii vojnových konfliktov v médiách a svoju intelektuálnu prácu transformuje do politických umeleckých diel. Autor, ktorý sa v roku 2013 stal laureátom Ceny Oskára Čepana, na aktuálnej výstave kladie dôraz na akvarelovú techniku a koláž na papieri, pribudla však aj materiálová asambláž, reliéf či obrazové objekty.

„Venujem sa dôležitým, svetovým témam, no spracúvam ich v našich podmienkach bez toho, aby som sa sám akýmkoľvek spôsobom zapájal do konfliktu,“ povedal Čerevka pre SME. Spracovával už témy teroristických a vojenských akcií ako útok na Fallúdžu, útok na školu v Beslane alebo podzemné pašovanie v Gaze. Súčasná výstava ponúka jeho vlastné vízie vojenského konfliktu na Ukrajine a islamského radikalizmu, a nanovo sa do kontextu jeho prác dostávajú aj ekologické a environmentálne témy.

(mog)