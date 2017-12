Fantomas bol hitom už pred prvou svetovou vojnou

Najpopulárnejšia filmová verzia Fantomasa je séria francúzskych filmov zo šesťdesiatych rokov s Louisom de Funèsom a Jeanom Maraisom. V českom dabingu im hlasy prepožičali František Filipovský a Miroslav Moravec. Filmové spracovania príbehov o záhadnom zločincovi s maskou však vznikli už oveľa dávnejšie. A na začiatku bol Fantomas v knižkách.

‚Rande s kamošmi. „Krčah červeného, ujo Korn!“ Chrapľavý hlas veľkej Ernestiny ledva prehlušil huriavk v zadymenej krčme, kde sa ako zvyčajne poschádzali stáli hostia podniku. „Červeného a dobrého!“ spresnila prostitútka, silné plavovlasé dievča s unavenou tvárou s kruhmi pod očami.‘

Je vám tento text povedomý? Asi nie. Sotva ste v ňom spoznali známy príbeh o Fantomasovi. A presne takto sa začína kniha Juve kontra Fantomas, ktorá vyšla vo Francúzsku v roku 1961 a v slovenskom preklade ju vydal Tatran o desať rokov neskôr.

No príbehy o Fantomasovi začali vychádzať oveľa skôr, pred prvou svetovou vojnou, v roku 1911. Písala ich autorská dvojica Francúzov Souvestre – Allain, celými menami Pierre Wilhem Daniel Souvestre a Pascal Marie Édouard Marcel Allain. Do roku 1913 vydali tridsaťdva dielov. Po Souvestrovej smrti v rokoch 1925 až 1963 napísal Allain sám ďalších jedenásť.

Som to ja, Fantomas

„Ano, jsem to já, Fantomas.“ Kto by ho nepoznal? Hovoril k nám z televíznych obrazoviek v priliehavej maske charizmatickým hlasom Miroslava Moravca. Sledovali ho všetci školáci a školáčky a všetci vedeli, že Jean Marais, ktorý stvárňuje postavu novinára Fandora, hrá dvojúlohu a pod maskou Fantomasa sa skrýva on.