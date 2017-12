Olivia Munn. Herečka, ktorá mala zakázané snívať

21. máj 2015 o 12:21 Alena Štifilová

Fanúšikovia série X-Men sa tešia. V najnovšom filme si mutantku Psylocke zahrá Olivia Munn. Americkú krásku priviedlo k herectvu ťažké detstvo.

Možno je to irónia osudu, ale herečku Oliviu Munnovú najviac preslávila postava novinárky v úspešnom americkom seriáli Newsroom. Irónia preto, že žurnalistiku vyštudovala a niekoľko rokov sa jej aj venovala.

V seriáli HBO zo zákulisia fiktívnej spravodajskej televízie ACN Network stvárnila redaktorku ekonomického oddelenia, mimoriadne vzdelanú, ale trochu nešikovnú v nadväzovaní sociálnych kontaktov. V spojení s jej výraznou krásou to neraz spôsobovalo trápne situácie.

V skutočnom živote začínala po škole ako praktikantka v lokálnej oklahomskej televízii, odtiaľ sa presunula do Fox Sports Net, siete regionálnych športových staníc, chodila do terénu a komentovala školský futbal a ženský basketbal.

„Snažila som sa byť niekým, kým som v skutočnosti nebola a výsledkom bolo, že som sa začala cítiť nepríjemne v priamom prenose,“ priznala neskôr. Oveľa viac jej vyhovovala práca pre televíznu stanicu G4 zameranú na videohry, vydržala v nej štyri roky.

Sama sa totiž považuje za ‚geeka‘, rada sa oblieka do kostýmov superhrdinov, naozaj má vtedy pocit, že získava ich superschopnosti, hrá videohry a raz, keď sa ocitla v lietadle, nad ktorým pilot stratil kontrolu a hrozilo, že sa zrúti, ako prvé vytiahla zo svojho mobilu baterku.

„Obzrela som sa, každý sa venoval sám sebe,“ spomína na takmer tragickú udalosť v rozhovore pre agentúru Cover Media. „Jeden sa modlil, druhý telefonoval, tretí lial do seba poháriky. Mojou prvou myšlienkou bolo, že musím vytiahnuť baterky z mobilu, aby som mohla zavolať pomoc, keď sa zrútime do mora a náhodou prežijeme. Aj to je podľa mňa prejav toho, že som vo svojom vnútri geek.“

Pred štyrmi rokmi dokonca napísala knihu Suck It, Wonder Woman: The Misadventures of a Hollywood Geek.



Seriál Newsroom (2012). FOTO: OUTNOW.CH

Schovávala súrodencov pred otčimom

Najvýraznejšou črtou všetkých geekov je však neschopnosť nadväzovať priateľstvá a stretávať sa s ľuďmi. Oliva Munn, ktorá vyrastala v rodine vojaka a neustále sa sťahovala, s tým problém skutočne mala.

„Keď ste permanentne ‚to nové dievča v triede‘, tak jediná skupina, ktorá vás vždy prijme, sú geekovia. Takže sa rýchlo stanete fanúšikom videohier, kníh a komiksov,“ vysvetľuje v rozhovore pre magazín AskMen.

„Zakaždým to bolo ťažké. Každý riešil len to, aby mal dobrú pozíciu v triede a ostatní ho akceptovali, nikto v skutočnosti nie je nadšený, ak príde nové dievča. Musela som si nájsť spôsob, ako to prežiť, byť zábavná a obľúbená.“

Narodila sa v Oklahome, jej matka je Číňanka, ktorá vyrastala vo Vietname, otec americký južan s írsko-nemeckými koreňmi. Hoci vyzerá ako beloška, cíti sa Ázijčankou.