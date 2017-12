Exmoderátorku Pergnerovú vydiera brat kriminálnik

Bývalú hviezdu televízie Nova Terezu Pergnerovú vydiera vlastný brat. Ide o trestaného synáčika z dobrej rodiny. Pergnerovú vydiera tým, že jej nedovoľuje stýkať sa s dvojročným synom Samuelom. Dôvodom však nie je drogová závislosť sestry, ale to, že ...

13. jan 2003 o 13:20

Pergnerová z roku 1996 a dnes. Na prvej fotografii nahlodanie drogou po fyzickej stránke nevidno, výrazovo však áno. Druhá fotografia už zobrazuje tridsiatničku nahlodanú drogou. FOTO – ČTK

Bývalú hviezdu televízie Nova Terezu Pergnerovú vydiera vlastný brat. Ide o trestaného synáčika z dobrej rodiny. Pergnerovú vydiera tým, že jej nedovoľuje stýkať sa s dvojročným synom Samuelom. Dôvodom však nie je drogová závislosť sestry, ale to, že mu nedáva peniaze. V tejto rodine pokračuje niekoľkoročná dráma, v ktorej hrajú podstatnú rolu drogy.

Tereza. Diagnóza: narkomanka

O tom, koľko tisícov narkomanov denne zomrie na celom svete, sa presné štatistiky nevedú. Narkomanmi však nie sú iba anonymné obete z nižších sociálnych vrstiev, ale aj úspešné, bohaté a slávne celebrity. Aj niekdajšia superhviezda Pergnerová okúsila drogu až na vrchole svojej popularity, keď jej všetko a všetci ležali pri nohách. Zarábala státisíce a už niekoľkokrát mala na svojom konte sumu so šiestimi nulami. Mnohokrát však o všetko prišla.

Všetko sa začalo v roku 1999, tým, že sa chcela postarať o kamaráta, čo v drogách ‚lietal‘. Zobrala si dovolenku a začala sa starať o narkomana Fanyho. V tom čase mala sama skúsenosti s pervitínom, ktorý brala ako podporný prostriedok proti vyčerpanosti. Situácia sa jej však vymkla spod kontroly a začala experimentovať s heroínom.

Zašlo to tak ďaleko, že v časoch „najväčšej slávy“ dokázala užiť až osem gramov. Taká dávka je za normálnych okolností pre človeka smrteľná. V deň, keď porodila syna Samuela, si takisto pichla dávku, dva gramy heroínu. Syn sa našťastie narodil zdravý, aj keď to, že je tehotná, zistila až v piatom mesiaci. „Na drogách to skôr nezistíš. To, že nemáš menštruáciu, je normálny priebeh drogovej závislosti.“

O Samuela sa dnes stará matka Terezy Pergnerovej, ktorá je však po pol roku v bezvedomí pre krvácanie do mozgu stále chorá. Otec Eduard Pergner, známy scenárista a textár, zomrel minulý rok po infarkte. Ešte predtým si stihol v českom denníku prečítať titulok – Kto zomrie skôr, otec alebo dcéra?

Brat Boris. Charakteristika: kriminálnik

Brat Boris sedel prvýkrát vo väzení ako osemnásťročný a po návrate z basy si zvykol na pravidelný prísun peňazí zo sestrinho vrecka. Keď sa ich prílev zastavil, začal byť agresívny. „Výpalné“ sa pritom mesačne pohybuje vo výške aj cez stotisíc korún. Ak si to však sestra rozmyslí, brat jednoducho zakáže matke, aby sa Tereza mohla stretnúť so svojím synom. „Brat mi ubližuje, ale ja som si už povedala, že ak sa sama snažím abstinovať od heroínu, nebudem u neho podporovať hlúpe rohypnoly.“

V pozícii Pergnerovej je drogová závislosť ešte náročnejšia – ide o známu osobu s kontom. Aj díleri zvyšovali cenu dávky špeciálne pre ňu. Za gram heroínu od nej inkasovali namiesto zvyčajných tisíc korún trojnásobok. Keď odmietla zaplatiť, vraj jej zohyzdili tvár. Pritom sa každá jej rana hojí veľmi ťažko. Po niekoľkoročnej závislosti sa narkomanom rozpadá tkanivo.

Dnes bývalá hviezda tvrdí, že už osem mesiacov abstinuje. Každý týždeň si kupuje za osemsto korún subutex, liek, ktorý je náhražkou za drogy. Do spoločnosti nechodí, každú prácu odmieta, rovnako ako ponuku vrátiť sa na televízne obrazovky. Vraj ju vie potešiť aj to, že normálne chodí na záchod. „Ak je človek na drogách, aj takáto banálna vec je ťažká ako pôrod.“ (rom)

Drogy a šoubiznis v Česko-Slovensku:

Zo slovenského a českého šoubiznisu drogy okúsili s väčšími alebo menšími následkami viacerí. Jedni stratili rodinu, iní kariéru, tretí kamarátov. Málokto sa bez týchto strát obišiel a len málokto sa k tejto pliage priznal. Koketovanie s drogou priznali:

Richard Müller, spevák

Marcel Nemec, herec

Oskar Rósza, muzikant

Tereza Pergnerová, moderátorka

Martin Kocián, spevák

Juraj Černý, muzikant

Saša Jány, modelingový skaut