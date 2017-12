Tip na piatok: Začína sa festival Cirkul´art

Celý víkend bude v Bratislave patriť novému cirkusu, v Topoľčanoch na nástupišti sa hrá divadlo o Mednyánszkom a zahrá aj kapela Talent Transport.

22. máj 2015 o 0:00

Circo Pitanga : Circus 1920 ́

Umelci nového cirkusu sa už zišli v bratislavskej Medickej záhrade. Začína sa festival Cirkul´art.

Divadlo/Bratislava 20.00

Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia, rozšíril sa do sveta pred pár desiatkami rokov z Francúzska a spája zabudnuté cirkusové a herecké tradície s nezávislým divadlom. Z nového fenoménu opäť čerpá festival Cirkul´art a celý tento víkend nám ponúka umeleckú špičku špecifického druhu umenia.

Za uplynulých päť rokov existencie festivalu sa tu už vystriedali stovky umelcov z vyše tridsiatich krajín sveta. Tentoraz sa k nim pridajú ďalší – prídu absolventi z bruselskej akadémie cirkusových umení, žongléri v americko-švédskej kombinácii, írski, španielski rakúski či rumunskí pouliční cirkusoví divadelníci, nebude chýbať ani kanadská akrobacia. Celý program nájdete na www.cirkulart.sk.



Circus 1920 Foto - Cirku´art

Dnes večer v šapitó vystúpi izraelsko-švajčiarska dvojica Loise Haenni&Oren Schreiber. Ich surrealistický cirkusový vintage svet s názvom Circus 1920 nás v príbehu „divadla na divadle“, plnom zábavnej akrobacie a irónie, prenesie do roku 1920, do situácie, v ktorej sa principál manéže so svojou šarmantnou asistentkou Lilly všemožne snažia odvrátiť koniec kedysi slávneho cirkusu.



Loser(s) Foto - Cirkul´art

Vrcholom zajtrajšieho večera bude produkcia českých artistov s názvom Loser(s). Vznikla zo spolupráce jedného z členov artistického dua DaeMen Petra Horníčka a úspešného choreografa Jarka Cemerka. Vytvorili originálne zábavné dielo s odľahčenou atmosférou cirkusovej manéže, v ktorej pracujú s vďačnou témou vzťahu muža a ženy a ich odlišnými svetmi. Inscenácia je pohybovou oslavou ženskosti a mužnosti. Autori – víťazi prvého ročníka televíznej súťaže ČeskoSlovensko má talent, oslovili pre túto inscenáciu ďalších tanečníkov a akrobatov, viacerí z nich sa v tejto inscenácii po prvý raz stretli so súčasným tancom. Vytvorili spoločné dielo ako reflexiu dnešného zrýchleného sveta, v ktorom mnoho ľudí stráca svoju osobnosť a víziu partnerského života.

Eva Andrejčáková

Medzi stenami

KINOTIP/ Kino Lumière, Bratislava, 20.00

Idealistický mladý učiteľ sa pokúša osloviť problémovú triedu znevýhodnených detí. Táto téma už bola sfilmovaná toľkokrát, až sa zdá, že už nič nové nemôže priniesť. Napriek tomu francúzsky režisér Laurent Cantet dokázal vytvoriť svieži, realistický film, ktorý získal Zlatú palmu na festivale v Cannes v roku 2008 a dokonca bol nominovaný na Oscara.

Film je založený na autobiografickom románe bývalého učiteľa Françoisa Bégaudeaua. Pozoruhodné je, že Bégaudeau hrá sám seba alebo skôr verziu seba. Snaží sa udržať poriadok medzi konfliktnými etnickými skupinami, tíši tých hlučných a posmeľuje zdržanlivých, pracuje s jazykom a pomáha si aj vtipom. Deti nie sú príliš motivované, no učiteľ je rád, keď si na konci roka spomenú aspoň na jednu vec, ktorú ich naučil. Univerzálna téma výchovy mládeže sa vo filme prelína s problémom prisťahovalectva vo Francúzsku. Ukazuje skutočné problémy skutočných ľudí, a aj to, že vytrvalými krokmi sa dá všetko meniť k lepšiemu.

(mog)

NYULI + Talent Transport

TIP DIVADLO/KONCERT/ Nástupište 1-12, Topoľčany, 18.00

Študenti z Divadla FÍ si za predlohu svojej inscenácie vzali osobnosť uhorského maliara Ladislava Mednyánszkeho, ktorý v slovenskom výtvarnom umení doteraz drží pozoruhodné prvenstvo. Jeho dielo Večerná nálada je zatiaľ najdrahšie vydraženým slovenským obrazom.

Autori pohybovej monodrámy Δ x Ψ (NYULI) sa však skôr zamerali na umelcov osobný život a boj medzi erotickou silou a dušou. Tieto dva elementy označoval vo svojich denníkoch práve symbolmi „Δ“ a „Ψ“ – odtiaľ je aj samotný názov predstavenia. Odkrývajú aj jeho dlho zamlčiavanú sexuálnu orientáciu a takmer dvadsaťpäťročný milostný vzťah s lodníkom.

Po divadelnom predstavení vystúpi trio skúsených hudobníkov, ktorí si hovoria Talent Transport. O tom, že so sebou privezú poriadnu dávku talentu, niet pochýb. Všetci traja členovia – klavirista Vladislav Šarišský, bubeník Marián Slávka a basgitarista Filip Hittrich, už majú za sebou kus úspešnej hudobnej kariéry. Svoje skúsenosti spojili v spoločnom albume Talent Transport:1, ktorý vyšiel minulý rok v septembri.

(mog)