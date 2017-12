Festival v Cannes: Slobodný život bez pointy

21. máj 2015 o 16:36 Kristína Kúdelová, kk

John C. Reilly, Ben Whishaw a Colin Farrell v súťažnom filme Homár.(Zdroj: FDC)

Nezadaných ľudí premení spoločnosť na zvieratá. S takouto víziou prišiel do Cannes grécky režisér, ktorého surreálny film Dogtooth nominovali v roku 2009 na Oscara.

Keď filmár pochádza z Grécka, ešte to neznamená, že musí nakrúcať angažované sociálne drámy naplnené realizmom. Režisér Yorgos Lanthimos sa necháva unášať surrealizmom.

„Slobodní a nezadaní ľudia začínajú byť v spoločnosti podozriví,“ myslí si, a preto nakrútil film Homár. Slobodných ľudí v ňom odvážajú do dobre organizovaného hotela, kde majú mesiac a pol na to, aby si niekoho našli. Ak sa im to nepodarí, premenia ich na zviera.

Útechou je, že si to zviera môžu vybrať sami. Odporúča sa im najprv poriadne nad tým zauvažovať.

Lanthimos do filmu obsadil Colina Farrella, Rachel Weiszovú, Bena Whishawa a Johna C. Reillyho. Jeho pôvodná myšlienka bola vtipná, nakoniec jej však chýbala pointa. Ak ho teda porota v Cannes odignoruje, bude to aj tým, že surrealizmus má tiež nejaké pravidlá a Grék ich tentoraz nedodržal.